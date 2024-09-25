Гаитяне подали в суд на Трампа и Вэнса 25.09.2024, 16:32

Из-за фейка о «поедании собак и кошек».

Гаитяне из Спрингфилда (штат Огайо) подали в суд на кандидата в президенты Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джеймса Ди Венса — после обвинений от них в том, что гаитянские иммигранты едят кошек и собак, сообщает 25 сентября NBC News.

«За последние две недели и Трамп и Вэнс возглавили усилия по очернению и угрозам гаитянскому сообществу в Спрингфилде. Вместе они распространили и усилили уже опровергнутое утверждение о том, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде едят кошек, собак и диких животных», — заявил руководитель Haitian Bridge Alliance (общественной организации гаитян Спрингфилда — ред.) Герлин Йозеф.

Представляющий интересы Haitian Bridge Alliance адвокат Субодх Чандра указал на бездействие прокурора и настаивает на немедленном выдвижении обвинений против Трампа и Вэнса.

Haitian Bridge Alliance подала иск в муниципальный суд округа Кларк. Гаитяне требуют выдачи ордеров на арест кандидатов-республиканцев.

«Они должны нести ответственность перед законом так же, как и любой из нас», — подытожил Чандра.

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