Пропавшего под Кореличами мужчину искали полгода 25.09.2024, 16:44

4,424

Его убили и бросили в колодец.

В марте в милицию обратилась жительница Кореличского района с заявлением о пропаже 59-летнего знакомого. Тогда установить местонахождение мужчины не удалось.

Однако все это время поиски пропавшего без вести продолжались. Сотрудники уголовного розыска Гродненской области рассматривали разные версии, в том числе криминальную, пишет newgrodno.by.

Впоследствии криминальная версия стала основной и получила подтверждение. Подозреваемый задержан милицией.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com