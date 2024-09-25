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Пропавшего под Кореличами мужчину искали полгода

  • 25.09.2024, 16:44
  • 4,424
Пропавшего под Кореличами мужчину искали полгода

Его убили и бросили в колодец.

В марте в милицию обратилась жительница Кореличского района с заявлением о пропаже 59-летнего знакомого. Тогда установить местонахождение мужчины не удалось.

Однако все это время поиски пропавшего без вести продолжались. Сотрудники уголовного розыска Гродненской области рассматривали разные версии, в том числе криминальную, пишет newgrodno.by.

Впоследствии криминальная версия стала основной и получила подтверждение. Подозреваемый задержан милицией.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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