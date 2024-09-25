Замкнуло систему 2 Владимир Халип

25.09.2024, 16:51

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Владимир Халип

Россию занесло на повороте.

Вроде бы никаких катаклизмов в обозримом временном пространстве никто в Кремле даже не предвидел. И никаких происшествий никто не ждал. Конечно, Курск со всеми неприятностями грянул внезапно и репутацию подпортил изрядно. Однако на общее состояние дел и настроение граждан повлиял не слишком. Это не та потеря, из-за которой следует впадать в ступор. И вообще, где этот Курск? И сколько таких областей на карте? А потому все неприятности, связанные с потерей какой-то части российской территории можно еще пережить. Не велика беда.

Но тут, на каком-то невзрачном вроде бы повороте, вдруг так основательно полыхнуло, рвануло, зашкалило, что обычными в таких случаях шуточками уже не отделаться. Это не просто сбой. Срыв. Недоразумение. Точнее, катастрофа. Замкнуло систему. Смахнуло программу. Никакое вранье тут не поможет. Провал очевиден. Последствия неизбежны и предсказуемы. Страну основательно встряхнуло. А в таких случаях обывательская молва тут же начнет искать виноватого. И все это проще простого. Надо только дать ответ на простейший вопрос: а кто был за рулем?

Известно, кто. Его давно убеждали соратники напомнить миру, что Россия в своей обычной свирепости непредсказуема. Чтобы все боялись и каждую внезапную выходку воспринимали всерьез. А как это сделать? Да очень просто. Можно что-нибудь ужасное запустить, а еще лучше – заодно и взорвать. Было бы очень кстати отчебучить что-то такое, как бывало во времена незабвенного Никиты Сергеевича. Хорошо бы шарахнуло нечто на весь необъятный полигон. А взрывная волна потом обошла земной шар неоднократно. И вздрогнули бы все, как тогда. Да только где ее взять, такую вот штуку, еще не предусмотренную строгими международными договорами. Даже ученых таких уже не найти. Иных уж нет, а те далече.

Есть, конечно, соответствующий чемоданчик – пугать чужих. Их даже два. Специально назначенный офицер все это носит следом за высочайшим. Да только в том и беда, что емкость эта в двух экземплярах. И все глумятся и ерничают: а что будет, если случиться вдруг перепутать? Только вот ближний круг никакие доводы не принимает. И самые оголтелые настаивают – наглый Запад надо внезапно пугнуть. Вот только чем? Выходить на арену с тактическим ядерным оружием, как это предлагали ястребы, по многим причинам неосмотрительно и просто глупо. Не те времена.

Прежним властям жить было проще. Была в запасе такая жуткая штука с выразительным именем «Сатана». Но это пугало давно уже на службе. И показалось бы странным сейчас устраивать какие-то фокусы с такой ракетой. Тем более, ее уже снимают с вооружения. И вот тут ближний круг ухватился за идею ядерной перезагрузки. О чем раздумывать? Конечно, РС-28! Российский вариант той самой ракеты, которая покидает свое долгое боевое дежурство, а взамен заступает вот эта самая новинка кустарного ракетостроения. Гордое изделие под громыхающим названием «Сармат». Чтобы все пугались, услышав только имя грозного творения дикого поля.

И нечего церемониться. Сказано – сделано. Ничего, что ракета еще сырая. Пока состоялось всего четыре попытки летных испытаний. А необходимый минимум – хотя бы десяток. И только одна такая попытка была вроде бы успешной. Ракета улетела на камчатский полигон. Но ближайшее окружение в своей настойчивости тоже имело резон. В ночь со вторника на среду украинские дроны в лесу у городка Торопец атаковали 107 арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны. А три дня спустя и 23 арсенал того же ГРАУ неподалеку от поселка Октябрьский того же района. По результатам анализа все тех же спутниковых снимков и прочих сведений, имеющихся в открытом доступе в сети, Россия утратила двух или трехмесячный запас ракет, снарядов и прочих боеприпасов, необходимых для ее нынешних фронтов.

Короче, на полигоне Плесецк в Архангельской области грозной ракете приказано было взлететь. «Сармат» попытался исполнить команду, но почему-то раскаялся. Или просто передумал. Рвануло так, что на месте пусковой шахты осталась только воронка диаметром 62 метра. Спутники зафиксировали столб дыма над возникшим внезапно кратером. Как ни странно, никто в мире не испугался. Всеобщий трепет в мире зафиксирован не был. А ведь еще в минувшем году было высочайше человечеству сообщено, что «Сармат» заступает на смену прежней грозной ракете. Чего только не случается на долгой и неудачной войне.

В этой печальной истории пустопорожних российских амбиций и потуг, которую продолжают рассказывать средства массовой информации, постепенно отступают на второй план злоключения жителей окрестных сел и старинного городка Торопец. Это же надо было в такую передрягу угодить.

С одиннадцатого века уже упоминался в летописях этот городок. Так и существовал себе в глуши и тиши. Но потом решено было разместить тут и немного дальше уникальные по стратегическому замыслу хранилища ракет, снарядов и прочих уникальных и очень опасных изделий. Большая тайна. Потенциальный противник никогда не догадается. И к тому же леса, озера. Лучшего места для генеральских пикников не найти. Даже забыли, что рядом тут городок Торопец. Загрузили под завязку. И тут громыхнуло.

По словам журналистов, первыми проникших тотчас в этот городок, местные все спрашивали, обращаясь в пустое пространство: «Где наша власть?»

И, естественно, понимали, что пустота безмолвна.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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