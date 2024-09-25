Украинские власти: В окрестностях Угледара россиян нет 25.09.2024, 17:11

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Но ДРГ пытаются прорываться к городу.

Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорываться в город Угледар Донецкой области, но Силы обороны Украины их уничтожают, рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в среду, 25 сентября, в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, на подступах к Угледару украинские военные сожгли «огромное количество вражеской техники».

«На окраинах города врага еще нет, заходят ДРГ, но наши защитники пытаются их выбить, то есть город еще не захвачен, и будем надеяться, что этого не будет», — сказал Филашкин.

Сейчас в городе остаются около 100 человек, которые отказываются выезжать. В Угледар уже почти не завозят гуманитарную помощь, потому что все пути простреливаются.

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