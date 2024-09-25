закрыть
25 сентября 2024, среда, 18:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские власти: В окрестностях Угледара россиян нет

  • 25.09.2024, 17:11
  • 1,694
Украинские власти: В окрестностях Угледара россиян нет

Но ДРГ пытаются прорываться к городу.

Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорываться в город Угледар Донецкой области, но Силы обороны Украины их уничтожают, рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в среду, 25 сентября, в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, на подступах к Угледару украинские военные сожгли «огромное количество вражеской техники».

«На окраинах города врага еще нет, заходят ДРГ, но наши защитники пытаются их выбить, то есть город еще не захвачен, и будем надеяться, что этого не будет», — сказал Филашкин.

Сейчас в городе остаются около 100 человек, которые отказываются выезжать. В Угледар уже почти не завозят гуманитарную помощь, потому что все пути простреливаются.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников
Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип