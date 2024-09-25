В Тихом океане нашли новый вид хищных рыб

В Тихом океане нашли новый вид хищных рыб2
- 25.09.2024, 17:19
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Ему дали имя в честь бабушки исследователя.
Ученые из Новой Зеландии объявили об открытии нового вида «призрачной акулы», обитающей в глубинах Тихого океана.
Этот новый вид, названный Harriotta avia, был найден на глубине более 2600 метров во время исследований на плато Чатем, расположенном к востоку от Южного острова Новой Зеландии, пишет New Voice.
Призрачные акулы, также известные как химеры, являются родственниками обычных акул и скатов — их скелет полностью состоит из хрящей. Эти рыбы, с характерными черными глазами и светло-коричневой кожей без чешуи, обитают на дне океана и питаются ракообразными, используя свой клювообразный рот.
Исследователь Брит Финуччи, одна из ведущих специалистов проекта, дала новому виду имя в честь своей бабушки.
Она отметила, что среда обитания этих существ делает их труднодоступными для изучения, поэтому такие открытия особенно важны для понимания морских экосистем.
До этого открытия считалось, что рыба-призрак принадлежит к единому глобальному виду, однако дальнейшие исследования показали её генетические и морфологические отличия от других видов.