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В Тихом океане нашли новый вид хищных рыб

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  • 25.09.2024, 17:19
  • 2,008
В Тихом океане нашли новый вид хищных рыб

Ему дали имя в честь бабушки исследователя.

Ученые из Новой Зеландии объявили об открытии нового вида «призрачной акулы», обитающей в глубинах Тихого океана.

Этот новый вид, названный Harriotta avia, был найден на глубине более 2600 метров во время исследований на плато Чатем, расположенном к востоку от Южного острова Новой Зеландии, пишет New Voice.

Призрачные акулы, также известные как химеры, являются родственниками обычных акул и скатов — их скелет полностью состоит из хрящей. Эти рыбы, с характерными черными глазами и светло-коричневой кожей без чешуи, обитают на дне океана и питаются ракообразными, используя свой клювообразный рот.

Исследователь Брит Финуччи, одна из ведущих специалистов проекта, дала новому виду имя в честь своей бабушки.

Она отметила, что среда обитания этих существ делает их труднодоступными для изучения, поэтому такие открытия особенно важны для понимания морских экосистем.

До этого открытия считалось, что рыба-призрак принадлежит к единому глобальному виду, однако дальнейшие исследования показали её генетические и морфологические отличия от других видов.

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