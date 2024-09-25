Украинская разведка поделилась подробностями освобождения агрегатного завода в Волчанске 25.09.2024, 17:48

Бой длился более недели.

На агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области, взятом Вооруженными силами Украины после нескольких месяцев осады, в плен попали около двух десятков российских оккупантов. Об этом 25 сентября (сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины со ссылкой на слова офицера спецподразделения с позывным «Викинг».

По его словам, последний бой за предприятие длился более недели. Четырех оккупантов уничтожили, когда они пытались покинуть агрегатный завод.

«Были интенсивные обстрелы со стороны РФ. Сам противник на заводе оказывал большое сопротивление, но в конце концов мы завершили выполнение задачи», – рассказал разведчик.

24 сентября ГУР МО объявило о зачистке агрегатного завода от россиян и обнародовало кадры освобожденного от РФ предприятия.

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