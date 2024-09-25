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Глава МИД Польши призвал разрешить Украине наносить удары вглубь РФ западным оружием

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  • 25.09.2024, 18:08
Глава МИД Польши призвал разрешить Украине наносить удары вглубь РФ западным оружием
Радослав Сикорский

Варшава не согласна с позицией Вашингтона.

В Польше не согласны с позицией США по запрету для Украины бить западным оружием вглубь территории России.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в комментарии CNN.

Сикорский отметил, что всем государствам мира в случае ведения боевых действий существуют ограничения, определенные международным гуманитарным правом, однако Россия систематически игнорирует их.

«Я был во Львове, и там российская ракета убила целую семью. Отец смотрел, как из-под завалов достают тела его жены и трех дочерей», — напомнил польский министр.

Он также подчеркнул, что Россия системно уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру и уже разрушила около 70% объектов.

«Ракета, которая убила львовскую семью, была выпущена российским бомбардировщиком, летевшим над территорией РФ и взлетевшим с российского аэродрома. Назовите мне хоть одну причину, почему Украина не должна иметь возможности уничтожить тот бомбардировщик, ударив по тому аэродрому. Жертва агрессии имеет право обороняться, в том числе ударами по территории агрессора», — подчеркнул Сикорский.

Глава МИД Польши также напомнил, что с августа украинские войска уже находятся в Курской области РФ, намекая, что это должно развеять опасения западных союзников по поводу реакции Кремля на пересечение «красных линий».

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