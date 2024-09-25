Военные пенсионеры лишатся пенсий, если уедут жить в «недружественные страны» 25.09.2024, 18:15

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Военные пенсионеры лишатся пенсий, если уедут жить в «недружественные страны». Такая норма заложена в законопроект, который одобрила верхняя палата парламента.

Законопроект определяет единые условия и порядок пенсионного обеспечения бывших военнослужащих и силовиков.

Документ предполагает продолжение выплаты пенсий военным пенсионерам государств, которые заключили с Беларусью международные договора, а также членам их семей.

Кроме того, законопроект определяет, как будут выплачивать пенсии тем бывшим силовикам, которые выехали жить за границу. В частности, те военные пенсионеры, которые уедут жить в «недружественные страны», лишатся пенсий, пояснил член «совета республики» Валерий Гайдукевич.

«Конкретизируются категории, которые будут получать пенсионное обеспечение на территории Республики Беларусь и при убытии из нашей страны. Также он касается членов семей пенсионеров. Предусматриваются определенные льготы для тех, кто проживает на территории Беларуси, а кто убывает в недружественные страны — они лишаются их.

Это касается тех людей, которые в настоящее время принимают решение покинуть Беларусь. Они должны понимать, что пенсией они обеспечиваться не будут», — заявил Гайдукевич.

Законопроект был одобрен верхней палатой «парламента».

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