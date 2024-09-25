«Кто-то считает, что счастье не в деньгах, но я с этим не согласна» 7 25.09.2024, 18:55

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В 26 лет белоруска получает тысячи долларов и не считает деньги.

Часто кажется, что зарабатывать большие деньги можно, только если за плечами престижный университет и солидный трудовой стаж. Ну или если «работать айтишником». Но на деле это не всегда так. И, как показывает история нашей героини Ольги, на хорошую зарплату можно рассчитывать, даже если ты релокант и тебе еще нет 30. «Зеркало» поговорило с девушкой о том, как начиналась ее карьера, когда ценят специалистов даже без опыта и каково это — получать тысячи евро в 26 лет.

«Жила в маленькой квартире из-за неуверенности: а вдруг меня завтра уволят»

Ольге 26 лет, она родом из небольшого райцентра. В 2016 году девушка поступила в ЕГУ и переехала в Вильнюс изучать международное право. Она видела себя только в этой сфере, и на замечания о том, что юристов на рынке очень много, внимания не обращала.

— Все равно училась и верила, что работу можно найти. Поэтому еще во время учебы подыскивала разные стажировки: то ассистентом, то младшим юристом. Чтобы у меня был хоть какой-то опыт, когда выйду на рынок, — рассказывает белоруска.

В 2021-м Ольга решила переезжать в Польшу (там было проще легализоваться из-за корней). Перебралась в новую страну, еще когда заканчивала университет, а после успешно защитила диплом и начала искать работу.

— Сразу устроилась юристкой в магазин одежды, но проработала там недолго, — вспоминает девушка. — Спустя несколько месяцев меня пригласили в беларусскую IT-компанию, которая как раз открывала здесь свой офис. И я пошла к ним. Нужно было выполнять задачи, связанные с корпоративным правом, на котором я специализируюсь. Компания быстро развивалась, поэтому и мои знания стремительно увеличивались.

Когда Ольга только пришла на это место, ее зарплата была около 1500 долларов. Вместе с ростом компании рос и оклад, и спустя два года девушка уже получала 2500.

— Когда я только переехала, жила в маленькой квартире достаточно далеко от центра. На тот момент аренда была около 500 долларов. Когда стала получать больше денег, первое время все еще оставалась там из-за неуверенности: а вдруг меня уволят завтра? А потом думаю: да нет, все нормально, не будет этой работы, найдется другая. И в итоге переехала в квартиру, которая гораздо больше и с хорошим ремонтом.

Девушка вспоминает, что даже после возросшей платы за жилье у нее оставалось достаточно средств на комфортную жизнь, в которой были путешествия, походы в бассейн и вечера в кафе.

«Была немного ошарашена в хорошем смысле»

Около года назад Ольгу позвали в другую IT-компанию. Судя во всему, там в сотруднице были очень заинтересованы: на новом месте ей предложили зарплату в два раза выше. Девушка признается, что «была даже немного ошарашена в хорошем смысле».

— Я прошла несколько этапов собеседования, и мне прислали оффер с такой суммой. Я тогда очень удивлялась. Наверное, мы просто привыкли к зарплатам в Беларуси: у меня есть коллеги-юристы, которые заработок в тысячу долларов считают очень хорошим. Здесь ситуация немного другая, и труд ценится иначе: даже если у тебя не такой огромный опыт, но ты сообразительный и интересуешься тем, с чем работает твоя компания, у тебя есть шанс.

Обязанностей у Ольги хватает, плюс сейчас ее компания открывает новое юрлицо — и оформление всех необходимых бумаг тоже на ней. Девушка рассказывает, что четкого нормированного графика работы у нее нет.

— Есть просто задачи, которые нужно выполнить. Но я точно не перерабатываю, не работаю по ночам и выходным. Всегда есть время отдохнуть и куда-то сходить. В течение дня могу немного отвлечься, пойти погулять, чтобы голова разгрузилась. Конечно, работы много, ее количество постоянно увеличивается. Но думаю, что это нормальная загрузка.

Помимо основной занятости белоруска иногда берет подработки: помогает желающим открывать компании в Польше.

— Это сейчас достаточно прибыльная сфера, открывается очень много компаний. А я умею это делать: особого труда не составляет и по времени не очень затратно. Поэтому соглашаюсь, чтобы был дополнительный доход, — объясняет она.

Ольга говорит, что ее заработок сейчас составляет около шести тысяч долларов в месяц чистыми.

— Для Польши это достаточно большая зарплата, потому что здесь минималка чуть больше 1000 долларов до вычета налогов. Так что не только айтишники зарабатывают много, на самом деле вариантов гораздо больше. Тем более что в нашей компании есть программисты, которые получают около двух тысяч, — замечает она.

«Если мне что-то нравится, я могу это купить — это классно»

Ольга уверена: такой рост доходов не изменил ее радикально. Просто жизнь стала более комфортной — и это приятно.

— Просто приходит ощущение, что можно перестать себя ограничивать. Получаешь уведомление из банка, что пришли несколько тысяч, и думаешь: теперь я могу купить то и то. Например, раньше думала: блин, вот бы у меня были деньги, чтобы я могла купить эти ботинки. А в некоторых магазинах просто меряла вещи и уходила, потому что было дорого. Теперь я могу сразу заплатить, и это не будет событием. Если прихожу куда-то, мне что-то нравится, я могу это купить. И это ощущение очень классное. Хотя вот одежду продолжаю покупать в секондах, если нахожу что-то классное (часто делала так, когда было меньше денег, потому что там можно найти что-то брендовое, но дешевле). У меня нет пунктика, что покупаю все только в люксовых магазинах.

С нынешней зарплатой, рассказывает Ольга, она перестала смотреть на ценники и в меню заведений, а еще покупать продукты в дешевых супермаркетах.

— Теперь я могу сходить в магазин, где продаются биопродукты. Там все на порядок дороже, потому что делается из натуральных компонентов и так далее. Но я могу пойти и купить себе все там.

А еще деньги позволили девушке осуществить давнюю мечту: около года назад Ольга завела собаку.

— Это такса, ее зовут Кася, — делится белоруска. — Не могу сказать, что я специально ждала, пока буду много зарабатывать. Но скорее всего на подсознательном уровне так и было, потому что теперь несу ответственность не только за себя, но и за собаку. А ей тоже нужны врачи, парикмахер и так далее.

К приятностям жизни, вроде квартиры, собаки и путешествий, замечает девушка, добавилось и чувство уверенности в завтрашнем дне.

— У меня был опыт, когда сильно переживала, что стану безработной, был синдром самозванца. Но потом поняла, что хоть юристов много, но не все они хорошие. А люди нашей профессии нужны везде, начиная от магазина и заканчивая огромными корпорациями. Поэтому сейчас стало спокойнее. Пришло осознание, что есть компании, которым ты можешь пригодиться, и не стоит зацикливаться на одном месте и думать, что тебя больше нигде не возьмут. Это точно не так.

«Все, что у меня есть, заслуженно»

Рассуждая о своей жизни, Ольга вспоминает: иногда люди говорят, что ей «повезло». Собеседница с этим не согласна категорически.

— Я считаю, что все, что у меня есть, заслуженно. Ну не может человеку три раза подряд везти. В это вложено немало труда, начиная с учебы, — уверена она.

Большую роль в том, как выглядит ее жизнь сейчас, сыграла и поддержка родителей, замечает Ольга. Она вспоминает, как в трудные минуты делилась с ними своими страхами и опасениями, но всегда слышала один ответ.

— Они говорили: «Уволить? Тебя? Да как они без тебя там будут?!» То есть родители считают, что ты умнейший человек во вселенной и это вообще недопустимо, чтобы осталась без работы. Такая поддержка всегда очень важна, потому что ты начинаешь верить в себя, в свои силы.

Вместе с тем она не скрывает, что некоторые друзья стали ей немного завидовать.

— Возможно, потому что еще не у всех получается найти хорошую работу. Но в целом все нормально, — замечает девушка.

— Кто-то считает, что счастье не в деньгах, но я с этим не согласна, — резюмирует Ольга. — Они позволяют чувствовать себя свободной и выбирать не то, что приходится, а то, чего на самом деле хочется. В каком-то смысле это и есть счастье. Когда ты сидишь в Лондоне или в Нью-Йорке в классном кафе с видом на город и пьешь кофе, то понимаешь, что, наверное, счастье в деньгах тоже. Потому что с ними ты можешь себе это позволить.

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