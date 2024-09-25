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Руководство немецких «Зеленых» уйдет в отставку после провальных выборов

  • 25.09.2024, 19:04
Руководство немецких «Зеленых» уйдет в отставку после провальных выборов

На выборах в парламент Бранденбурга «Зеленые» не получили ни одного места.

Все руководство партии «Зеленые» в Германии уходит в отставку, объявили сопредседатели объединения Рикарда Ланг и Омид Нурипур.

Такое решение Нурипур обосновал результатами выборов в федеральной земле Бранденбург, на которых партия потеряла все места в парламенте. Он признал, что «Зеленые» переживают «самый глубокий кризис за десятилетие» и партии необходимы реформы.

«Именно поэтому федеральный исполнительный совет [партии] решил сегодня утром, что пришло время передать судьбу этой великой партии в новые руки. Поэтому мы попросим избрать новое правление на нашей федеральной конференции в Висбадене (пройдет 15 ноября. — Прим.)», — заявил сопредседатель.

«Мы уйдем в отставку после этой конференции. Для меня было честью служить этой партии», — заявила Ланг.

Как отмечает Bild, кроме двух сопредседателей в правление также входят Эмили Бюнинг (политический директор), Фредерик Карпентер (казначей), Пега Эдалатян (заместитель) и Хайко Кнопф (заместитель).

Немецкое издание Table.Media называло в качестве возможных преемников в политической верхушке «Зеленых» статс-секретаря парламента по экономическим вопросам Франциску Брантнер и члена бундестага, бывшего руководителя «Зеленой молодежи» Феликса Банашака.

Местные выборы в Бранденбурге состоялись впервые с 2019 года. Тогда победу одержала правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая в союзе с «Зелеными» и ХДС сформировала правительство земли во главе с Дитмаром Войдке. Спустя пять лет партия канцлера Олафа Шольца победила на выборах в местный ландтаг (парламент) с минимальным отрывом от правой «Альтернативы для Германии» (30,9 против 29,2%). Далее следуют выходцы из партии «Левые. Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ, 13,48%), а замыкает четверку лидеров Христианско-демократический союз (ХДС, 12,1%). Ни «Зеленые», ни Левая партия (Die Linke) в парламент не прошли.

В парламенте места распределились так: СДПГ получила 32 мандата, АдГ — 30, ССВ — 14 и ХДС — 12. Таким образом, если схожие по политическим программам СДПГ и ХДС образуют коалицию, то им не хватит мест для формирования необходимого большинства в ландтаге.

До этого, 1 сентября, местные выборы также прошли в двух восточных землях Германии — Тюрингии и Саксонии. «Альтернатива для Германии» победила в Тюрингии, набрав 32,8% голосов. В Саксонии она заняла второе место с 30,6%, уступив ХДС чуть больше 1%. За СДПГ в Тюрингии проголосовали лишь 6,1%, в Саксонии — 7,3%.

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