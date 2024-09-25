Белорусский хоккеист вместе с женой узнали пол ребенка прямо на льду
- 25.09.2024, 19:21
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Капитан хоккейного клуба «Могилев» Артем Логунов вместе со своей супругой Марией выбрали необычный способ узнать пол будущего ребенка. Гендер-пати они устроили прямо на льду. Ролик завирусился в TikTok и уже набрал 1,1 миллион просмотров, передает «Онлайнер».
Артем ударил по шайбе, в которой был цветной дым. Он оказался розового цвета — у пары будет девочка. Помимо близких, будущих родителей поддержала вся команда.
В комментариях только восторги и умиление:
«Самое лучшее гендер-пати из всех, что видела».
«Почему я плачу? Как будто это я беременна и узнала пол своего малыша)»
«Вы представляете, сколько у этой малышки теперь будет „дядей“, ведь они все были рядом в этот момент. Будет приходить к ним на игры, радовать их. Милота».
«Теперь хочу мужа хоккеиста чисто ради такого гендер-пати. Счастья вам, ребята».