Белорусский хоккеист вместе с женой узнали пол ребенка прямо на льду 25.09.2024, 19:21

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Капитан хоккейного клуба «Могилев» Артем Логунов вместе со своей супругой Марией выбрали необычный способ узнать пол будущего ребенка. Гендер-пати они устроили прямо на льду. Ролик завирусился в TikTok и уже набрал 1,1 миллион просмотров, передает «Онлайнер».

Артем ударил по шайбе, в которой был цветной дым. Он оказался розового цвета — у пары будет девочка. Помимо близких, будущих родителей поддержала вся команда.

В комментариях только восторги и умиление:

«Самое лучшее гендер-пати из всех, что видела».

«Почему я плачу? Как будто это я беременна и узнала пол своего малыша)»

«Вы представляете, сколько у этой малышки теперь будет „дядей“, ведь они все были рядом в этот момент. Будет приходить к ним на игры, радовать их. Милота».

«Теперь хочу мужа хоккеиста чисто ради такого гендер-пати. Счастья вам, ребята».

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