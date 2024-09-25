Почти 250 человек погибли от рук вернувшихся из Украины российских военных 5 25.09.2024, 19:23

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Общее число пострадавших составило как минимум 469 жителей РФ.

С начала войны в Украине вернувшиеся с фронта российские военнослужащие убили 242 человек и нанесли тяжелые увечья еще 227, подсчитала «Верстка» на основе данных судов и сообщений СМИ. Таким образом, общее число пострадавших составило как минимум 469. Жертвами преступлений военных стали жители 80 регионов России.

Всего было возбуждено 350 уголовных дел. Из них 114 — об убийствах (статья 105 УК), в результате которых погибли 139 человек. 85 россиян стали жертвами 75 бывших заключенных, завербованных на войну из колоний, еще 54 погибли от рук 39 военнослужащих.

Среди других преступлений, закончившихся летальным исходом, 64 случая нанесения тяжких телесных повреждений (статья 111 УК, 64 погибших), 20 нарушений ПДД (статья 264 УК, 31 погибший), пять случаев причинения смерти по неосторожности (109 УК, пять погибших), два склонения к употреблению наркотиков (статья 230 УК, двое несовершеннолетних жертв) и одно убийство с превышением пределов необходимой обороны (статья 108 УК).

В основном преступления совершают бывшие заключенные, завербованные на фронт — 246 человек. Также их жертвами чаще становятся женщины. Еще 180 обвиняемых — обычные военнослужащие. Из 125 помилованных и условно освобожденных участников войны, которые убили или причинили увечья, повлекшие смерть, 54 ранее имели судимость за аналогичные преступления, еще три — за изнасилования.

Большинство преступлений имеют бытовой характер и происходят из-за употребления алкоголя. Жертвами участников войны с Украиной чаще становятся люди из их окружения: близкие, соседи и знакомые. Самым «распространенным» преступлением является умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Журналисты насчитали как минимум 220 подобных деяний, из-за которых 64 человека погибли и 158 получили увечья, приведшие в том числе к инвалидности. Сроки по таким делам для завербованных в колониях составляют от 4 до 12 лет колонии строгого режима и от 4 до 10 лет строгого режима — для остальных бойцов.

Еще 66 выживших получили тяжелые травмы в результате покушений на убийство, превышения самообороны, а также по неосторожности и нарушения ПДД участниками войны.

Треть всех жертв — женщины, в том числе несовершеннолетние: 32 из 85 (38%) — у экс-заключенных и 17 из 55 (31%) — у военных. При этом пять из 17 погибших женщин — это не умышленные, а случайные жертвы устроенного военнослужащим Станиславом Ионкиным пожара в клубе «Полигон».

Сроки по уже вынесенным приговорам у бывших зэков составляют от 6 до 14 лет колонии строгого режима, у остальных военных — от 7 до 10 лет строгого режима. Некоторым «ветеранам СВО» назначили более суровые наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы. Например, экс-заключенный Виктор Будин получил 19 лет строгого режима за убийство двух соседей-пенсионеров. А первым пожизненно приговоренным стал Григорий Стариков, который убил трех знакомых.

При этом из 292 опубликованных приговоров лишь у 15% участников войны судьи не учли в качестве смягчающего обстоятельства их участие в войне. Его упоминали даже при назначении наказания Старикову. Помимо этого в некоторых случаях учитывались полученные «госнаграды», «участие в деятельности ВС РФ», а также «противоправное поведение потерпевших». Так, за убийства по неосторожности или в случаях, когда потерпевшие выживают, экс-военные обычно получают минимальные и условные сроки.

При этом суды чаще всего игнорируют алкоголь как отягчающее обстоятельство при вынесении решений. И для помилованных, и для военнослужащих его учли менее чем в трети случаев.

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