Режиссер «Терминатора» начал работу над ИИ-генератором видео 25.09.2024, 19:36

Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон вошел в совет директоров стартапа.

Американский режиссер Джеймс Кэмерон вошел в команду по созданию ИИ-генератора видео.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Компания Stability AI сообщила во вторник, что Джеймс Кэмерон, режиссер фильмов «Титаник» и «Терминатор», вошел в совет директоров стартапа в области искусственного интеллекта», - говорится в сообщении.

Сам Кэмерон заявил, что сочетание искусственного интеллекта и компьютерной графики «откроет авторам новые возможности рассказывать истории такими способами, которые мы никогда не могли себе представить».

Базирующаяся в Лондоне компания Stability AI, в начале этого года привлекла около $80 млн финансирования, а позже — еще $101 млн. Среди ее разработок - Stable Video Diffusion, инструмент для перевода текста в видео.

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