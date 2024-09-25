Режиссер «Терминатора» начал работу над ИИ-генератором видео
- 25.09.2024, 19:36
Джеймс Кэмерон вошел в совет директоров стартапа.
Американский режиссер Джеймс Кэмерон вошел в команду по созданию ИИ-генератора видео.
Об этом сообщает агентство Reuters.
«Компания Stability AI сообщила во вторник, что Джеймс Кэмерон, режиссер фильмов «Титаник» и «Терминатор», вошел в совет директоров стартапа в области искусственного интеллекта», - говорится в сообщении.
Сам Кэмерон заявил, что сочетание искусственного интеллекта и компьютерной графики «откроет авторам новые возможности рассказывать истории такими способами, которые мы никогда не могли себе представить».
Базирующаяся в Лондоне компания Stability AI, в начале этого года привлекла около $80 млн финансирования, а позже — еще $101 млн. Среди ее разработок - Stable Video Diffusion, инструмент для перевода текста в видео.