закрыть
25 сентября 2024, среда, 20:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Режиссер «Терминатора» начал работу над ИИ-генератором видео

  • 25.09.2024, 19:36
Режиссер «Терминатора» начал работу над ИИ-генератором видео
Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон вошел в совет директоров стартапа.

Американский режиссер Джеймс Кэмерон вошел в команду по созданию ИИ-генератора видео.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Компания Stability AI сообщила во вторник, что Джеймс Кэмерон, режиссер фильмов «Титаник» и «Терминатор», вошел в совет директоров стартапа в области искусственного интеллекта», - говорится в сообщении.

Сам Кэмерон заявил, что сочетание искусственного интеллекта и компьютерной графики «откроет авторам новые возможности рассказывать истории такими способами, которые мы никогда не могли себе представить».

Базирующаяся в Лондоне компания Stability AI, в начале этого года привлекла около $80 млн финансирования, а позже — еще $101 млн. Среди ее разработок - Stable Video Diffusion, инструмент для перевода текста в видео.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников
Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип