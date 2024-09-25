МИД посоветовал белорусам отказаться от поездок в Израиль 25.09.2024, 19:39

Также белорусам посоветовали уезжать из Ливана.

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Беларуси отказаться от поездок в Израиль.

В МИД сообщили, что по-прежнему не рекомендуют белорусам без необходимости посещать Израиль. Причиной этому является эскалация ситуации на израильско-ливанской границе.

И еще 8 августа посольство Беларуси в Израиле рекомендовало белорусам отказаться от посещения Израиля без необходимости.

- Принимать решение о поездке в Государство Израиль следует исходя из развития текущей обстановки в регионе, — указали в дипмиссии.

Белорусам, которые проживают или находятся сейчас в Израиле, следует соблюдать рекомендациям израильских властей и соблюдать правила личной безопасности.

— Телефон экстренной консульской помощи посольства Беларуси в Тель-Авиве работает круглосуточно по номеру (+972 50) 521 48 19, — проинформировали в МИДе.

Как сообщал Charter97.org, ранее МИД посоветовал белорусам уезжать из Ливана.

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