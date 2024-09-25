«Белавиа» анонсировала новые авиарейсы 8 25.09.2024, 20:16

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От Барнаула до Сейшел.

Прорабатывается открытие новых авиарейсов из Минска в регионы России, а также на дальние направления. Об этом на пресс-конференции сообщил консультант Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Геннадий Костюк, передает БелТА.

Прямое авиасообщение может появиться с Барнаулом, Владикавказом, Волгоградом, Омском, Томском и Тюменью. До этого уже запустили рейсы в Минск из Череповца, Калуги, Нижнего Новгорода и Перми. Последние новинки — Минеральные Воды, Ульяновск, Архангельск. А весной «Белавиа» открыла новое направление — Минск — Махачкала.

Кроме этого, сейчас готовятся к подписанию международные соглашения о воздушном сообщении с Венесуэлой, Кенией, Сейшельскими островами и Саудовской Аравией. В будущем они могут стать основой для организации полетов в эти регионы.

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