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В Барановичах женщина вырастила тыквы на яблоне

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  • 25.09.2024, 20:56
  • 2,188
В Барановичах женщина вырастила тыквы на яблоне

Фотофакт.

В Барановичах женщина вырастила тыквы на яблоне. Подробности сообщает телеграм-канал издания «Наш край».

Сообщается, что жительница Барановичей Тамара Свирбут собрала большой урожай яблок в своем саду. Однако плоды на одном из яблоневых деревьев очень отличались. Все дело в том, что на нем были тыквы.

Женщина пояснила, что неподалеку от яблони посадила несколько тыкв. Получилось, что они заплели дерево и висят на ней.

Жительница Барановичей добавляет, что из тыквы и яблок получается очень вкусное варенье янтарного цвета.

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