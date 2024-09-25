В Барановичах женщина вырастила тыквы на яблоне2
- 25.09.2024, 20:56
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Фотофакт.
В Барановичах женщина вырастила тыквы на яблоне. Подробности сообщает телеграм-канал издания «Наш край».
Сообщается, что жительница Барановичей Тамара Свирбут собрала большой урожай яблок в своем саду. Однако плоды на одном из яблоневых деревьев очень отличались. Все дело в том, что на нем были тыквы.
Женщина пояснила, что неподалеку от яблони посадила несколько тыкв. Получилось, что они заплели дерево и висят на ней.
Жительница Барановичей добавляет, что из тыквы и яблок получается очень вкусное варенье янтарного цвета.