Один из поставщиков оружия для армии США планирует запустить производство в Украине

Один из поставщиков оружия для армии США планирует запустить производство в Украине1
- 25.09.2024, 21:03
Речь идет о шведской оборонной компании Saab.
Шведская оборонная компания Saab рассматривает возможность размещения производства в Украине. Об этом заявил генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон, пишет Reuters.
«Мы должны помочь Украине нарастить суверенный потенциал и возможности, поэтому нам необходимо наладить партнерство с украинской промышленностью в Украине, а также с украинской промышленностью, которая вышла за пределы Украины», – сказал он.
Saab, по словам Йоханссона, ведет переговоры с двумя или тремя компаниями о «способах организации местного производства», но соглашения еще не заключены.
Гендиректор Saab заявил, что видит потенциал для сотрудничества с украинскими компаниями по беспилотникам. Также Украина может стать поставщиком частей боеприпасов и способствовать развитию сенсорных технологий.
Компания Saab, конкурирующая с такими гигантами, как американский Lockheed Martin, французская Dassault Aviation и британская BAE Systems, переживает бум спроса, вызванный глобальной напряженностью, войной в Украине и недавним вступлением Швеции в НАТО.
Йоханссон подчеркнул, что военная промышленность переходит от базирующейся на пожертвованиях помощи к прямому партнерству с Украиной.