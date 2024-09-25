Один из поставщиков оружия для армии США планирует запустить производство в Украине 1 25.09.2024, 21:03

Микаэль Йоханссон

Речь идет о шведской оборонной компании Saab.

Шведская оборонная компания Saab рассматривает возможность размещения производства в Украине. Об этом заявил генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон, пишет Reuters.

«Мы должны помочь Украине нарастить суверенный потенциал и возможности, поэтому нам необходимо наладить партнерство с украинской промышленностью в Украине, а также с украинской промышленностью, которая вышла за пределы Украины», – сказал он.

Saab, по словам Йоханссона, ведет переговоры с двумя или тремя компаниями о «способах организации местного производства», но соглашения еще не заключены.

Гендиректор Saab заявил, что видит потенциал для сотрудничества с украинскими компаниями по беспилотникам. Также Украина может стать поставщиком частей боеприпасов и способствовать развитию сенсорных технологий.

Компания Saab, конкурирующая с такими гигантами, как американский Lockheed Martin, французская Dassault Aviation и британская BAE Systems, переживает бум спроса, вызванный глобальной напряженностью, войной в Украине и недавним вступлением Швеции в НАТО.

Йоханссон подчеркнул, что военная промышленность переходит от базирующейся на пожертвованиях помощи к прямому партнерству с Украиной.

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