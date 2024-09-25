Белорусы потребовали освободить политзаключенных у посольства в Брюсселе
- 25.09.2024, 21:14
Они оставили петицию с более чем 80 тысячами подписями.
82 281 подпись за освобождение белорусских политзаключенных оставили в среду под дверью посольства Беларуси в Брюсселе, сообщают правозащитники «Вясны».
25 сентября — день рождения Алеся Беляцкого, нобелевского лауреата мира, руководителя правозащитного центра «Весна». Ему исполняется 62 года. Режим Лукашенко осудил правозащитника на 10 лет колонии.
Акции в поддержку Беляцкого и других белорусских политзаключенных прошли в разных городах мира. Провести акцию возле посольства Беларуси в Брюсселе предложили правозащитники Libereco.