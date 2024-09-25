Более десяти с половиной тысяч столичных квартир оказались без света и воды 1 25.09.2024, 22:10

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В ЖКХ назвали причину.

Более десяти с половиной тысяч столичных квартир оказались без света и воды, сообщает столичное ЖКХ. Причина — задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

По состоянию на 1 сентября коммунальщики отключили от электричества 9012 квартир, а «Минскводоканал» перекрыл воду в 1546 жилых помещениях.

Сообщается, что на должников оформлено 7856 исполнительных документов, они направляются по месту получения доходов.

Также коммунальщики заявляют, что 8970 подобных ходатайств, поданных ранее, уже удовлетворены. В частности, речь идет об аресте наличных денег, электронных денег, другого имущества должника; описи и (или) конфискации имущества; временном ограничении права на выезд из Беларуси.

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