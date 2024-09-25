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Ответ мистеру Вэнсу

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  • Юрий Рарог
  • 25.09.2024, 22:21
  • 2,436
Ответ мистеру Вэнсу

У вас нет альтернативы, кроме как поддерживать Украину.

Америка действительно оказывает Украине критическую по своему значению помощь финансами, оружием, технологиями, политической и дипломатической поддержкой, военной и аналитической информацией. Украинский народ знает об этом и всегда будет благодарен тем, кто помогает ему в борьбе с рашистской чумой.

Но у этой истории есть и другая сторона, о которой не следует забывать нашим американским союзникам. Украина, борясь за свое существование, оказывает неоценимую услугу Америке и всему Западу. Если мы не выстоим сегодня, то завтра придут к вам. Только очень наивные люди надеются, что вся проблема в несговорчивой Украине и с «диктатором-камикадзе» можно договориться. С ДК договориться невозможно – у него всегда своя программа («задать всем перцу»). Но дело не только в психозах самого ДК. Идет эпохальная борьба за пути развития цивилизации. В этой борьбе Америка, лидер западного мира, является главной целью агрессоров.

Победа рашистской империи над Украиной развяжет руки Китаю и другим имперско озабоченным, агрессивно настроенным государствам. Начнется классическая мировая война и Соединенным Штатам придется вести военные действия сразу на нескольких фронтах. Это потребует триллионов долларов ежегодных военных расходов, мобилизации до 10% населения и большой крови. Кстати, в зависимости от военно-политической ситуации, в стане врагов могут оказаться и некоторые нынешние союзники. Более того, полновесная мировая война может спровоцировать обострение внутренних социально-политических конфликтов в странах Запада.

Короче говоря, у вас нет альтернативы, кроме как поддерживать Украину, ибо украинский народ платит кровью и страданиями не только за свою свободу. Это ли не причина быть более снисходительным к излишней эмоциональности, а порой, и недостаточной компетентности украинских союзников. Забудьте хоть на время о внутренних политических играх, а лучше подскажите нам как наладить более эффективную политическую работу, ведь общее дело делаем, черт возьми. Во времена фундаментальных цивилизационных трансформаций побеждает тот, кто способен действовать более организованно и целенаправленно – и никаких сомнений в победе.

Юрий Рарог, kasparov.ru

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