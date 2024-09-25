Под Минском продают дом-крепость
- 25.09.2024, 22:40
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Фотофакт.
В Ратомке на продажу выставили трехэтажный коттедж, чем-то напоминающий старинную крепость (башенка как бы намекает). Да, сделан он из обыкновенного кирпича, да и внутри вы не найдете рыцарские атрибуты и помпезную мебель, но какой-никакой потенциал все же есть, пишет Onliner.by.
Дом построен в 1995 году. Его площадь — 165,8 кв. м. Отделка выполнена не до конца: какие-то комнаты полностью обжиты и обставлены мебелью, какие-то еще требуют денежных вливаний. Интерьер хоть и отдает советским духом, но выглядит более менее аккуратно. Все коммуникации — на месте.
На самой территории построена еще и баня, и гараж. Имеется декоративный пруд, терраса и просторная оранжерея. Конечно, есть ощущение, что уход за участком немножечко подзабросили, но при желании новый хозяин сможет все это быстро исправить. Если не сам, то с помощью умелого садовника и парочки строителей.
Из плюсов — недалеко от коттеджа находится сосновый лес. Цена недвижимости — $129 000 по курсу.