Буданов наградил спецназовцев за освобождение агрегатного завода в Волчанске 25.09.2024, 22:54

Бойцы получили медали «За боевые заслуги».

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, находясь в районе проведения боевой операции, наградил отличиями ГУР МО спецназовцев, участвовавших в увольнении Волчанского агрегатного завода. Об этом сообщает пресс-служба ГУР в среду, 25 сентября.

В частности, начальник военной разведки наградил бойцов подразделений «Стугна», «Парагон», «Юнгер» и РДК, ныне в составе спецподразделения «Тимура» ГУР МО Украины.

Защитники получили медали «За боевые заслуги».

Глава ГУР в частности обратился к бойцам, участвовавшим в операции на агрегатном заводе.

«Мужество и героизм, который вы проявили на этой задаче, заслуживают самых высоких оценок. Подобных операций еще не было в нашей истории», - отметил Буданов.

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