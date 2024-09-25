Буданов наградил спецназовцев за освобождение агрегатного завода в Волчанске
- 25.09.2024, 22:54
Бойцы получили медали «За боевые заслуги».
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, находясь в районе проведения боевой операции, наградил отличиями ГУР МО спецназовцев, участвовавших в увольнении Волчанского агрегатного завода. Об этом сообщает пресс-служба ГУР в среду, 25 сентября.
В частности, начальник военной разведки наградил бойцов подразделений «Стугна», «Парагон», «Юнгер» и РДК, ныне в составе спецподразделения «Тимура» ГУР МО Украины.
Защитники получили медали «За боевые заслуги».
Глава ГУР в частности обратился к бойцам, участвовавшим в операции на агрегатном заводе.
«Мужество и героизм, который вы проявили на этой задаче, заслуживают самых высоких оценок. Подобных операций еще не было в нашей истории», - отметил Буданов.