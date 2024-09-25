Ермак о ядерных угрозах Путина: Не сработают 5 25.09.2024, 23:36

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Андрей Ермак

Диктатор решил изменить ядерную доктрину России.

Россия не запугает мир ядерным оружием, заявил 25 сентября в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Кроме ядерного шантажа, в РФ больше нет ничего, никаких других инструментов запугивания мира. Эти инструменты не сработают», – написал он.

25 сентября правитель РФ Владимир Путин расширил условия для применения ядерного оружия. Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но при участии или при поддержке ядерного государства, предлагалось рассматривать как их совместное нападение на РФ. Кроме того, Путин предупредил, что ядерный ответ может быть также в случае агрессии по отношению к Беларуси.

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