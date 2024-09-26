США выделили Украине новый пакет помощи на $375 миллионов

США выделили Украине новый пакет помощи на $375 миллионов2
- 26.09.2024, 8:08
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Стало известно, что в него вошло.
Администрация американского президента Джо Байдена объявила о дополнительной оборонной помощи для Украины. Она включает в себя санкционирование пакета на сумму в 375 миллионов долларов.
Об этом сообщил Белый дом.
В заявлении администрации Байдена указывается, что объявленная Пентагоном сегодня дополнительная помощь в сфере безопасности призвана «гарантировать, что у Украины будут инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией».
В Белом доме пояснили, что это включает в себя «санкционирование пакета президентских распоряжений (PDA), который оценивается в 375 миллионов долларов США», чтобы обеспечить Украину дополнительными возможностями «для удовлетворения ее самых неотложных потребностей».
Они включают вооружение «воздух-земля»; боеприпасы для реактивных систем и артиллерии; бронетехнику и противотанковое оружие, добавили в Белом доме.
В комплект помощи вошли:
боеприпасы «воздух-земля»,
боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS),
артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм,
ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW),
противотанковые системы Javelin и AT-4,
бронетранспортеры M1117 Armored Security Vehicles,
противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP),
легкие тактические автомобили,
бронированные мостовые системы,
стрелковое оружие,
патрульные катера,
подрывное оборудование и боеприпасы,
запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
В Белом доме добавили, что это 66-й транш оборудования от администрации Байдена, который «будет предоставлен из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года».