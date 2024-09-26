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США выделили Украине новый пакет помощи на $375 миллионов

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  • 26.09.2024, 8:08
  • 2,008
США выделили Украине новый пакет помощи на $375 миллионов

Стало известно, что в него вошло.

Администрация американского президента Джо Байдена объявила о дополнительной оборонной помощи для Украины. Она включает в себя санкционирование пакета на сумму в 375 миллионов долларов.

Об этом сообщил Белый дом.

В заявлении администрации Байдена указывается, что объявленная Пентагоном сегодня дополнительная помощь в сфере безопасности призвана «гарантировать, что у Украины будут инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией».

В Белом доме пояснили, что это включает в себя «санкционирование пакета президентских распоряжений (PDA), который оценивается в 375 миллионов долларов США», чтобы обеспечить Украину дополнительными возможностями «для удовлетворения ее самых неотложных потребностей».

Они включают вооружение «воздух-земля»; боеприпасы для реактивных систем и артиллерии; бронетехнику и противотанковое оружие, добавили в Белом доме.

В комплект помощи вошли:

боеприпасы «воздух-земля»,

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS),

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм,

ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW),

противотанковые системы Javelin и AT-4,

бронетранспортеры M1117 Armored Security Vehicles,

противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP),

легкие тактические автомобили,

бронированные мостовые системы,

стрелковое оружие,

патрульные катера,

подрывное оборудование и боеприпасы,

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

В Белом доме добавили, что это 66-й транш оборудования от администрации Байдена, который «будет предоставлен из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года».

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