Лана Дель Рей тайно вышла замуж за «обычного мужика» 21 27.09.2024, 19:05

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Фанаты в шоке, но рады.

39-летняя поп-звезда Лана Дель Рей впервые вышла замуж. Издание Daily Mail опубликовало фото и видео со свадебной церемонии, которая тайно прошла в штате Луизиана.

Поклонники певицы этой новостью оказались по-настоящему шокированы. Дело в том, что слухи о романе Дель Рей с ее избранником Джереми Дюфреном появились всего месяц назад, а еще в начале сентября сама Лана их опровергла.

Но куда более бурную реакцию вызвало даже не это, а сама личность новоиспеченного мужа артистки. Джереми Дюфрену 56 лет, и он не певец, не актер, не продюсер, да и вообще к шоу-бизнесу не имеет абсолютно никакого отношения. Мужчина водит экскурсии по болотам и наблюдает за аллигаторами. Известно также, что у Дюфрена двое детей от предыдущего брака.

Фанаты вычислили, что с Ланой он познакомился в 2019 году — певица посещала одну из его экскурсий перед концертом в Луизиане. Парой они стали только недавно. В конце августа звезду застали держащейся за руки с Джереми, а на одном из концертов, исполняя песню Chemtrails Over the Country Club, Дель Рей заменила декабрь на март в строчке You're born in December and I'm born in June («Ты родился в декабре, а я родилась в июне»). В соцсетях Дюфрена указано, что он родился в марте.

Внезапный брак Дель Рей хоть и вызвал у многих замешательство, но в основном собирает положительные реакции. Девушки рады, что Лана, кажется, нашла настоящую любовь, а не выбрала «красавчика для светских выходов», а мужчины пишут комментарии в духе «если обычный мужик смог покорить одну из самых знаменитых женщин на планете, то у нас всех тоже есть шанс».

Впрочем, до этого нередко встречался и хейт: в соцсетях Дюфрена периодически называли «уродом» и «хрычом», а еще высмеивали его профессию.

Lana Del Rey was seen dining with her new ugly boyfriend in London. pic.twitter.com/yDuf2nKCkm — ROB CRAVE (@ROBCRAVEE) August 27, 2024

Давайте заодно вспомним, как 11 лет назад мы ходили на единственный концерт Ланы в «Минск-Арене». Возможно, тогда кто-то из минских электриков или ловцов сомов упустил свой шанс.

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