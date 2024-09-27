В Нидерландах символически попрощались с последними истребителями F-16

В Нидерландах символически попрощались с последними истребителями F-163
- 27.09.2024, 21:54
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Переданные Киеву F-16 Амстердам заменит новыми F-35.
В Нидерландах сняли с вооружения последние истребители F-16, которые планируют передать Украине. В пятницу, 27 сентября, Минобороны страны «официально попрощалось с легендарным самолетом».
Об этом сообщили в Минобороны Нидерландов.
В Минобороны Нидерландов отметили, что 27 августа F-16 был снят с военного инвентаря.
Сьогодні Повітряні сили Нідерландів перестали бути експлуатантом американських винищувачів F-16. У міноборони країни розповіли, що 27 серпня F-16 знято з військового інвентарю. pic.twitter.com/g66HlhvGBc— NV (@tweetsNV) September 27, 2024
Перед этим последние F-16 провели так называемый последний полет над городами Нидерландов. Полет отметил «45 лет непрерывной эксплуатации F-16 в составе нидерландских Воздушных сил».
Нидерланды планируют заменить истребители F-16 новыми F-35.
«Также Нидерланды дарят Украине последние F-16 для борьбы с россиянами», — отметили в Минобороны страны.
1 августа первые шесть истребителей F-16 из Нидерландов были доставлены в Украину.
В целом украинские Воздушные силы получат от Нидерландов 24 истребителя F-16 в рамках авиационной коалиции.