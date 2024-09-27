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В Нидерландах символически попрощались с последними истребителями F-16

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  • 27.09.2024, 21:54
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В Нидерландах символически попрощались с последними истребителями F-16

Переданные Киеву F-16 Амстердам заменит новыми F-35.

В Нидерландах сняли с вооружения последние истребители F-16, которые планируют передать Украине. В пятницу, 27 сентября, Минобороны страны «официально попрощалось с легендарным самолетом».

Об этом сообщили в Минобороны Нидерландов.

В Минобороны Нидерландов отметили, что 27 августа F-16 был снят с военного инвентаря.

Перед этим последние F-16 провели так называемый последний полет над городами Нидерландов. Полет отметил «45 лет непрерывной эксплуатации F-16 в составе нидерландских Воздушных сил».

Нидерланды планируют заменить истребители F-16 новыми F-35.

«Также Нидерланды дарят Украине последние F-16 для борьбы с россиянами», — отметили в Минобороны страны.

1 августа первые шесть истребителей F-16 из Нидерландов были доставлены в Украину.

В целом украинские Воздушные силы получат от Нидерландов 24 истребителя F-16 в рамках авиационной коалиции.

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