Россиян начали готовить к большому наступлению ВСУ на Курск и Белгород 7 28.09.2024, 8:21

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Жителей призывают собирать тревожные чемоданчики.

Известный Z-патриот из оккупированного Донецка Юрий Евич разгоняет панические настроения среди жителей западных регионов России.

Он утверждает, что ВСУ готовят еще одно наступление на территории РФ. Громкое заявление он опубликовал в своем блоге, передает «Диалог».

Евич заявил, что для армии России ситуация на фронте складывается не лучшим образом. Он пожаловался на наплевательское отношение граждан РФ к так называемой «СВО» и грозится наступлением ВСУ, которого россияне еще не видели.

«Сообщение, сразу скажу, очень неприятное будет для всех. Поэтому у людей будет нежелание слышать меня, нежелание принять эту информацию… Первое. Обстановка сейчас на фронте гораздо хуже, чем в 22-м году. Просто вы, дорогие гражданские, этого не знаете. Что вы хотите? 52 страны воюют против нас, а население всей страны от первого до последнего человека живет по принципу - никакой войны нет, есть «СВО», которая меня не касается… Очень большая вероятность, что уже этой осенью будет предпринято крупное наступление противника. Наступление будет гораздо больше, чем под Изюмом, гораздо большими силами. И, скорее всего, превзойдет то, что было под Курском совсем недавно. Не исключено, что противник займет даже крупные города, в том числе, под угрозой… Курск и Белгород», - заявил Евич.

Он призвал жителей западных областей России уже сейчас готовиться к эвакуации, в том числе сложить себе тревожные чемоданчики с документами, деньгами и прочими необходимыми вещами.

«Настоятельно рекомендую, прежде всего, сложить документы, деньги и все самое необходимое в одну-две большие сумки, которые вы засунете в машину без проблем одним рывком. Второе - полный бак и машина в хорошем состоянии. И третий - ушки на макушке, с началом наступления противника на вашем участке не ждать, что все образуется, не быть уверенным, что все закончится благополучно. Лучше сдернуть (сбежать - ред.) и подальше», - заявил Евич.

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