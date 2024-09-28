В Самарской области РФ партизаны взорвали железнодорожный мост

В Самарской области РФ партизаны взорвали железнодорожный мост6
- 28.09.2024, 19:24
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В это время по нему шел грузовой поезд.
В субботу, 28 сентября на железнодорожном мосту в Самарской области России произошел взрыв, сообщил Telegram-канал Baza.
В результате взрыва были повреждены две бетонные конструкции, которые поддерживают железнодорожное полотно.
По словам источников Baza, во время взрыва по мосту двигался грузовой поезд.
Отмечается, что, неизвестное устройство взорвалось примерно в 13:30 по минскому времени на железнодорожном мосту в районе города Кинель. В результате взрыва были повреждены островки безопасности.
Сейчас движение поездов по мосту временно приостановлено. На месте работают правоохранители.