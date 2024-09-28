В Самарской области РФ партизаны взорвали железнодорожный мост 6 28.09.2024, 19:24

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В это время по нему шел грузовой поезд.

В субботу, 28 сентября на железнодорожном мосту в Самарской области России произошел взрыв, сообщил Telegram-канал Baza.

В результате взрыва были повреждены две бетонные конструкции, которые поддерживают железнодорожное полотно.

По словам источников Baza, во время взрыва по мосту двигался грузовой поезд.

Отмечается, что, неизвестное устройство взорвалось примерно в 13:30 по минскому времени на железнодорожном мосту в районе города Кинель. В результате взрыва были повреждены островки безопасности.

Сейчас движение поездов по мосту временно приостановлено. На месте работают правоохранители.

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