В Самарской области РФ коллапс после подрыва партизанами железнодорожного моста

В Самарской области РФ коллапс после подрыва партизанами железнодорожного моста3
- 29.09.2024, 8:33
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Движение поездов ограничено.
В Самарской области на железнодорожном мосту вблизи города Кинель произошел взрыв, сообщает правительство региона в своем телеграм-канале. В результате инцидента на переправе были повреждены «островки безопасности», информации о пострадавших не поступало.
«Движение поездов временно приостановлено. Железнодорожные пути не повреждены. На месте работают сотрудники безопасности», — говорится в сообщении властей.
Куйбышевская железная дорога уточнила, что «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта» было приостановлено движение грузовых поездов на участке 94–103 км.