закрыть
29 сентября 2024, воскресенье, 9:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Самарской области РФ коллапс после подрыва партизанами железнодорожного моста

3
  • 29.09.2024, 8:33
  • 4,542
В Самарской области РФ коллапс после подрыва партизанами железнодорожного моста

Движение поездов ограничено.

В Самарской области на железнодорожном мосту вблизи города Кинель произошел взрыв, сообщает правительство региона в своем телеграм-канале. В результате инцидента на переправе были повреждены «островки безопасности», информации о пострадавших не поступало.

«Движение поездов временно приостановлено. Железнодорожные пути не повреждены. На месте работают сотрудники безопасности», — говорится в сообщении властей.

Куйбышевская железная дорога уточнила, что «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта» было приостановлено движение грузовых поездов на участке 94–103 км.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников