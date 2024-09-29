В Самарской области РФ коллапс после подрыва партизанами железнодорожного моста 3 29.09.2024, 8:33

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Движение поездов ограничено.

В Самарской области на железнодорожном мосту вблизи города Кинель произошел взрыв, сообщает правительство региона в своем телеграм-канале. В результате инцидента на переправе были повреждены «островки безопасности», информации о пострадавших не поступало.

«Движение поездов временно приостановлено. Железнодорожные пути не повреждены. На месте работают сотрудники безопасности», — говорится в сообщении властей.

Куйбышевская железная дорога уточнила, что «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта» было приостановлено движение грузовых поездов на участке 94–103 км.

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