«Паранойя разрушает мозг Лукашенко» 8 3.09.2024, 7:44

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Заявления становятся все более бредовыми.

Лукашенко призвал молодежь жить беднее и не стремиться в Минск.

Об этом диктатор объявил на встрече со студентами Витебщины в рамках мероприятия «Открытый микрофон». По преимуществу бедности он привел любимый «железный» аргумент, что иначе придется воевать, пишет читатель сайта Charter97.org:

— А в регионах «все создано для хорошей жизни». Про минские зарплаты, которые в разы больше региональных, скромно промолчал. Сказал бы честно, что рабы нужны по всей стране. Чем больше паранойя разрушает мозг Лукашенко, тем более «аргументированными» становятся его доводы.

Показанные лукашистами моменты данного визита ужасают. Дремучее и необразованное существо захватило Беларусь, называет себя главным идеологом страны.

«Гуманитаристика» для него — матерное слово. Заявлено, что Беларусь будет развиваться «по марксистско-ленинский политэкономии», так как экономика лукоморья регулированная, и цивилизованный мир им не указ. А «борьба за технологическое лидерство ведет мир к краю пропасти».

Престарелый диктатор тащит Беларусь в мракобесие и регресс.

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