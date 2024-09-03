Диктатор Венесуэлы на фоне протестов перенес празднование Рождества на 1 октября 15 3.09.2024, 21:24

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Николас Мадуро

Николас Мадуро заявил, что уже «чувствуется рождественская атмосфера».

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро на фоне продолжающихся в стране послевыборных протестов объявил о переносе даты празднования Рождества на 1 октября. Об издании такого декрета политик рассказал, выступая в прямом эфире национального телевидения, сообщает El Pais.

Во время своего выступления Мадуро, обращаясь к жителям страны, заявил, что «хоть сейчас и сентябрь, но уже чувствуется рождественская атмосфера».

— И поэтому в этом году, в знак уважения и благодарности к вам, я собираюсь издать декрет о переносе Рождества на 1 октября, — сказал политик.

Как уточняет El Pais, в преддверии рождества власти Венесуэлы обычно увеличивают распределение помощи и продовольственных наборов среди населения.

Перенос Рождества в Венесуэле — не редкость. Так, например, в 2020 году Мадуро объявил о начале рождественских праздников 15 октября, а в следующем году перенес его на 4 октября.

Ранее власти Венесуэлы выдали ордер на арест Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, который был единым кандидатом от оппозиции на прошедших в стране президентских выборах и, по ее данным, победил.

ЕС, США и ряд стран Латинской Америки не признали эти результаты. Александр Лукашенко, наоборот, направил в Каракас поздравительную телеграмму. В ней он поздравил Мадуро «с очередной победой на президентских выборах» и выразил надежду встретится с ним до конца года.

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