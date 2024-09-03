закрыть
3 сентября 2024, вторник, 22:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Диктатор Венесуэлы на фоне протестов перенес празднование Рождества на 1 октября

15
  • 3.09.2024, 21:24
  • 3,472
Диктатор Венесуэлы на фоне протестов перенес празднование Рождества на 1 октября
Николас Мадуро

Николас Мадуро заявил, что уже «чувствуется рождественская атмосфера».

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро на фоне продолжающихся в стране послевыборных протестов объявил о переносе даты празднования Рождества на 1 октября. Об издании такого декрета политик рассказал, выступая в прямом эфире национального телевидения, сообщает El Pais.

Во время своего выступления Мадуро, обращаясь к жителям страны, заявил, что «хоть сейчас и сентябрь, но уже чувствуется рождественская атмосфера».

— И поэтому в этом году, в знак уважения и благодарности к вам, я собираюсь издать декрет о переносе Рождества на 1 октября, — сказал политик.

Как уточняет El Pais, в преддверии рождества власти Венесуэлы обычно увеличивают распределение помощи и продовольственных наборов среди населения.

Перенос Рождества в Венесуэле — не редкость. Так, например, в 2020 году Мадуро объявил о начале рождественских праздников 15 октября, а в следующем году перенес его на 4 октября.

Ранее власти Венесуэлы выдали ордер на арест Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, который был единым кандидатом от оппозиции на прошедших в стране президентских выборах и, по ее данным, победил.

ЕС, США и ряд стран Латинской Америки не признали эти результаты. Александр Лукашенко, наоборот, направил в Каракас поздравительную телеграмму. В ней он поздравил Мадуро «с очередной победой на президентских выборах» и выразил надежду встретится с ним до конца года.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин