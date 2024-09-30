В Литве рассказали, что надо делать с контрабандой, прилетающей из Беларуси по воздуху 1 30.09.2024, 11:01

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Такие цели могут быть сбиты в воздухе.

В ночь на 29 сентября на территории аэропорта в Вильнюсе упал небольшой воздушный шар с контрабандными белорусскими сигаретами. Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас допустил, что такие цели могут быть сбиты в воздухе, пишет Delfi.

Министр обороны Литвы подчеркнул, что прилет шара в аэропорт никак не связан с системой ПВО страны, поэтому правоохрана должна решать, как бороться с таким способом контрабанды. Он не исключает, что такие баллоны можно сбивать в воздухе.

«Идет борьба — контрабандисты придумывают свои методы, государство думает, как с ними бороться», — сказал Кащюнас.

«Если дроны используются для контрабанды, используют средства против дронов, если используют шары, их можно сбивать. Это постоянный процесс, но это борьба с контрабандой. Это не связано с системой ПВО, это постоянный процесс, который длится десятилетиями, только появляются новые методы. Эти методы надо выявлять и нейтрализовывать. Это существенный момент. Насколько это от нас зависит, мы поможем пограничникам, но факт, что нужны эффективные меры, оценивать пропорциональность, чтобы можно было сбивать в воздухе. Борьба с контрабандой — дело пограничников», — сказал Кащюнас.

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