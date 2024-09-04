Прилетят ли «шахеды» к Лукашенко? 4.09.2024, 7:50

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Кремль специально нервирует белорусского диктатора.

Начало осени выдалось тревожным для россиян — в ночь на 1 сентября украинские дроны массово атаковали Москву. Повлияют ли на россиян удары по их столице? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом и писателем Владимиром Цыбулько:

— Перед ударом по Москве украинские вооруженные силы обозначили периметр, куда они могут бить. Буквально за неделю до удара по столице России был нанесен удар по Кирову, тогда был атакован склад с нефтепродуктами на комбинате «Вятка». Это в 800 километрах от Москвы, а от границы с Украиной — примерно полторы тысячи километров. Можно сказать, что Украина показала свои возможности.

Сам удар по Москве — это ответная реакция на тот террор, который развернула Москва буквально на следующий день после празднования Дня независимости Украины, это была ответка за террор. Также украинские войска в ответ на удары по гражданской инфраструктуре Харькова нанесли удары системами залпового огня по Белгороду.

Скорее всего, ВСУ целились в какой-то военный объект, но, учитывая работу российского ПВО, тот факт, что системы залпового огня — это оружие такого неизбирательного характера, были прилеты и по гражданской застройке. По сути, это сейчас воспринимается как месть за Харьков, который обстреляли баллистическими ракетами. Тогда десятью огромными ракетами был атакован спорткомплекс и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Сейчас эти удары по энергоструктуре РФ можно воспринимать как демонстрацию возможностей. За прошлую зиму в России вымерзло более 40 городов из-за нестабильного энергоснабжения. Мне кажется, украинские войска сейчас обозначают свои возможности и потенциальные цели. Эта зима для России будет очень сложной, во всяком случае, гораздо сложнее, чем предыдущие две зимы для Украины.

— Над территорией Беларуси недавно был впервые сбит российский беспилотник. Почему Лукашенко пошел на такой шаг?

— Вероятно, Лукашенко надо было продемонстрировать собственному народу возможности вооруженных сил Беларуси. У простых людей укрепляется мнение, что Россия выгребла все боеприпасы, все вооружение из Беларуси. Из-за этого возникает ощущение беззащитности.

У простых белорусов нет страха перед вооруженными силами Украины или той же Литвы, они знают, что военные НАТО ведут себя очень цивилизованно и согласно Женевской конвенции. Это, кстати, видно сейчас на отвоеванных территориях Курщины — население не боится украинских войск, они нормально общаются. Жители Курской области как раз боятся ударов российских войск.

Поэтому Лукашенко сбил российский беспилотник, скорее всего, с целью демонстрации, что вооруженные силы начеку. А все эти маневры под украинской границей ему были нужны, чтобы продемонстрировать, что у Беларуси есть армия, что она на что-то способна. Сбитие российского беспилотника — этосспособ прикрыть очищение складов и избавление от бронетехники в пользу России, которое осуществил Лукашенко за последние годы.

— Боится ли Лукашенко прилетов российских дронов в Беларусь? Могут ли «шахеды» над белорусской территорией быть предупреждением ему?

— Скорее всего, Москва таким образом нервирует Лукашенко, делая его более лояльным. В Кремле есть ощущение, что он получает спонсорство безопасности не от России, а от Китая. В России это создает определенную нервозность, поэтому Лукашенко напоминают, что Пекин далеко, а Москва близко. Ведь по сути Лукашенко сейчас, во время войны, неплохо зарабатывает на производстве комплектующих для российского вооружения. Поэтому Москве кажется, что он должен быть более лояльным, даже предоставить войска, хотя бы на Брянскую и Курскую области.

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