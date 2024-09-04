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Германия заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины

  • 4.09.2024, 18:02
Германия заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины

Об этом сообщил канцлер ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на военную базу недалеко от города Киль в среду, 4 сентября, подтвердил заказ дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T различной конфигурации для Бундесвера и украинских Вооруженных сил.

Об этом сообщает Bloomberg.

В своем выступлении на базе немецких ВВС Шольц сказал, что закупка для Бундесвера шести систем IRIS-T будет играть ключевую роль в укреплении европейской инициативы противовоздушной обороны «Небесный щит», в которой участвует 21 страна.

Также он заявил о заказе 17 систем IRIS-T для Украины. Агентство DPA уточняет, что речь идет о восьми системах средней дальности (SLM) и еще девять – малой (SLS). Четыре системы SLM и три SLS уже находятся в Украине.

Немецкий канцлер заявил, что эти системы помогли сбить более 250 российских ракет, дронов и беспилотников и спасти много жизней. Четыре из них – по две средней и малой дальности – будут отправлены до конца этого года, а остальные – со следующего, пообещал он.

«Это свидетельствует о том, что немецкая поддержка Украины не прекращается», – подчеркнул Шольц.

Немецкий чиновник в комментарии Bloomberg уточнил, что до 2026 года Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T: 12 средней дальности и 12 малой дальности.

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