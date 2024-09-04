«Отказ: вы не были в стране по прошлой визе» 5 4.09.2024, 20:21

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Белорус съездил в Германию с немецким «шенгеном», но посольство не поверило.

Один из читателей издания «Онлайнер» минчанин Михаил, как и многие белорусы, собирался получить шенгенскую визу, чтобы поехать в отпуск. Мужчина подошел к этому довольно ответственно: еще прошлой весной записался в немецкое посольство и к ноябрю 2023-го получил визу на три месяца. Съездил по ней в Германию и почти сразу же стал в очередь за новой. В конце июля подал документы и через 10 дней получил паспорт с отказом. Указанная в выданном листке причина в случае Михаила звучит абсурдно: «Вы не были в Германии по предыдущей шенгенской визе».

«Рассчитывал как минимум на годовую, а тут такое. К тому же ладно еще, если бы посольство не устроило количество средств на счету или что-то подобное, но получить отказ именно по такой причине — обидно вдвойне. Предварительную визу я делал специально ради поездки на футбольный матч «Боруссия» — «Бавария».

Кроме Дортмунда, удалось посетить еще и Кельн. В общем числе пробыл в Германии около четырех дней, и это подтверждается посадочными талонами, билетами на игру, фотографиями. Правда, на месте расплачивался в основном наличными, а жилье бронировал мой попутчик на свое имя. Может, это повлияло… Но как? У меня ни выписки, ни брони никто даже не спрашивал!» — рассуждает минчанин.

Михаил решил просто так не оставлять эту ситуацию и подал апелляцию. Приложил к заявлению все имеющиеся доказательства своего пребывания в Германии и стал ждать ответа.

Ровно через месяц белорусу позвонили из посольства, сообщили, что через неделю ждут для вклеивания в паспорт визы, все же одобренной со второго раза.

2 сентября Михаил вышел из здания дипмиссии с «шенгеном».

«Дали снова на три месяца, — разочарованно рассказывает мужчина. — Да, по нынешним временам это не так уж и плохо, но, во-первых, у меня сгорели брони билетов и жилья под поездку, которую планировал изначально, во-вторых, ради апелляции нужно было спешно продумывать новое путешествие.

Возможно, долгосрочная виза окупила бы все вложения и нервы, но сейчас уже не знаю, стоило ли оно того вообще. Ну, хотя бы убедился в том, что апелляция действительно работает, так что если кто-то столкнется с такой же ситуацией, не стесняйтесь спорить с посольством».

«Скорее всего это была отписка»

За комментарием по поводу кейса Михаила «Онлайнер» обратился в визовое агентство Lime Travel. Все-таки ситуация кажется нестандартной и немного странной. По какой причине консул может решить, что вы солгали в анкете, хотя все доказательства обратного есть на руках? И насколько часто встречаются нелогичные отказы, если у человека все документы в порядке и собраны по памятке?

«Все решения об отказах в визе, фактически, основываются на субъективных выводах одного конкретного человека, то есть консула. О том, что заставило его такое решение принять, знать в подробностях, к сожалению, никто другой не может. В случае Михаила, скорее всего, имела место стандартная отписка — просто не повезло.

Какой-то конкретной статистики по нелогичным отказам нет. Но да, они периодически случаются. Например, недавно на греческий «шенген» подавался отец вместе с трехмесячным сыном. Ребенку визу поставили, папе — отказ.

Или был еще кейс с дедушкой, который каждое лето на протяжении многих лет ездил во Францию к близким родственникам по приглашению. В этом году новый консул визу не выдал. К сожалению, зачастую этот процесс — рулетка.

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