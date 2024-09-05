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Российские пропагандисты накинулись на Пескова

  • 5.09.2024, 16:03
Российские пропагандисты накинулись на Пескова
Дмитрий Песков
Фото: EPA

Начали подозревать, что Кремль вешает им лапшу на уши.

Даже кремлевские пропагандисты не выдерживают абсурдности заявлений российских властей и окружения Путина. Риторика Пескова вызвала возмущение прямо в эфире федеральных каналов — от Кремля требуют конкретики по срокам и целям войны, пишет «Диалог».

На радио «Комсомольская правда» ведущий в прямом эфире раскритиковал Кремль, заявив, что идет уже третий год войны, а ее окончание даже не просматривается. Он также признался, что следит за украинскими чатами и ситуацией среди жителей Украины и заметил одну важную вещь. По словам пропагандиста, несмотря на заверения Кремля о том, что скоро украинцы устанут от войны и потребуют от Зеленского перемирие с Россией, таких настроений среди жителей Украины он не наблюдает.

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