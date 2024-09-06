ISW: ВСУ бросили россиянам вызов 6.09.2024, 8:47

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Украина возвращает себе инициативу.

Курская операция ВСУ повлияла на весь театр военных действий и будет определять наступательные и оборонительные возможности оккупационной армии даже после завершения штурмов Покровска.

Об этом сообщает ISW, ссылаясь на интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В нем генерал отмети, что вторжение в Курскую область сорвало запланированную атаку россиян на Сумскую область и «уменьшило угрозу» нападения оккупантов на север Украины.

По словам Сырского, главными целями операции было помешать захватчикам использовать Курскую область в качестве базы для подготовки наступательных операций в Украине, отвлечь оккупантов из других районов Украины, создать «зону безопасности», захватить российских военнопленных и поднять украинский моральный дух.

Генерал рассказал, что захватчики перебросили в Курскую область «десятки тысяч» военных, которые ранее предназначались для усиления наступательных операций в Украине. Речь идет о небольших подразделениях нескольких элитных российских воздушно-десантных частей.

Какие подразделения россияне перебросили на Курщину

По данным Института изучения войны, россияне перебросили в зону проведения операции ВСУ части 56-го воздушно-десантного полка (7-й дивизии воздушно-десантных войск), а также 11-й и 83-й бригад воздушно-десантных войск.

«Российское военное командование в значительной степени полагается на военнослужащих срочной службы, регулярные и нерегулярные войска, переброшенные из менее приоритетных секторов Украины, таких как север Харьковской области, для проведения оборонительных операций в Курской области», - добавляют эксперты.

По их мнению, этих сил вряд ли хватит для вытеснения ВСУ с Курщины, если украинские войска решат оборонять взятые под контроль населенные пункты.

Также российское военное командование, вероятно, в середине августа 2024 года передислоцировало с направления Покровска по меньшей мере роту 15-й мотострелковой бригады (Вторая общевойсковая армия, Центральный военный округ).

«Передислокация элементов Центрального военного округа, которая, по сообщениям, имеет задачу завершить захват Покровска, свидетельствует о том, что российское военное командование не смогло полностью изолировать свои приоритетные наступательные операции от влияния украинского вторжения, несмотря на утверждения российского диктатора Владимира Путина», - указывается в отчете аналитиков.

Контроль РФ над инициативой

По словам экспертов ISW, вторжение в Курскую область позволяет ВСУ бросить вызов российскому контролю над общевойсковой инициативой в Украине.

Как считают в Институте изучения войны, РФ владеет общевойсковой инициативой в Украине как минимум с ноября 2023 года. Это позволило ее командованию определять место, время, масштаб и требования к боевым действиям в Украине по своему усмотрению, и заставило ВСУ тратить человеческие и материальные ресурсы на быстрые оборонительные операции.

«Существенная дополнительная передислокация российских войск с линии фронта в Украине, скорее всего, будет необходима для того, чтобы позволить России восстановить контроль над своей территорией в Курской области. По данным представителей разведки США, это существенно повлияет на наступательные операции россиян и их способность готовиться к будущим операциям», - подытоживается в отчете ISW.

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