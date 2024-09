Легендарная группа Linkin Park возвращается с новым составом 6.09.2024, 11:23



Коллектив уже анонсировал мировое турне и новый альбом.

Американская рок-группа Linkin Park официально объявила о возвращении с новой вокалисткой Эмили Армстронг и барабанщиком. Об этом сообщает Variety.

На первом живом выступлении за семь лет, когда коллектив пережил трагедию - самоубийство солиста Честера Беннингтона, 5 сентября в Лос-Анджелесе, коллектив представил свой новый сингл The Emptiness Machine.

Альбом From Zero, который станет первым после релиза One More Light 2017, выйдет 15 ноября. Группа также анонсировала мировой тур, который охватит Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Гамбург, Лондон, Сеул и Боготу.

