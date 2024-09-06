А они все Донбасс «освобождают» 5 Сергей Ауслендер

6.09.2024, 11:31

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Через полвека в Магадане, на Камчатке и на Чукотке не останется людей вообще.

Кремлевский фюрер на Восточном экономическом форуме сказал, что «развитие Дальнего Востока станет приоритетом России на весь XXI век».

Из 52 лет свой жизни, пока бОльшую часть я прожил на Дальнем Востоке. И с момента, как развалился СССР, Дальний Восток был «приоритетом России». С десяток федеральных программ, целое министерство, куча бабла, 90 процентов которого не покинули пределов Садового кольца, точнее, покинули, но в западном направлении. Главное, чтобы когда все, что Путин там наобещал (потом еще наобещает, на следующем форуме) сбудется, на ДВ остался хоть кто-нибудь, кто это увидит. Ну, кроме китайцев, конечно. Эти-то дождутся.

За 20 лет с 1991 по 2010 население региона (это 40 процентов территории страны) уменьшилось на 22 процента и составляет 5 процентов населения государства. При таких раскладах через полвека в Магадане, на Камчатке и на Чукотке не останется людей вообще. К 2050 году на ДВ останется 4 миллиона человек. Еще раз: 40 процентов территории страны, самой большой в мире. Почти 7 млн. кв. км и 4 миллиона народу.

А они все Донбасс «освобождают».

Сергей Ауслендер, Telegram

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