Тайвань России не товарищ 2 Телеграм-канал «Депутатские будни»

6.09.2024, 16:50

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Восстановит ли Китай историческую целостность страны за счет России?

Глава Тайваня Лай Циндэ не на шутку раздухарился и предложил Китаю пойти ва-банк. Зачем идти войной на процветающий остров, когда у России можно «попросить» земли, отошедшие ей по Айгунскому договору?

Поднебесную обвинили в двуличности, поскольку желая вернуть остров, страна не претендует на российский Дальний Восток. Ведь по мнению тайваньского лидера, Россия находится в невыгодном положении и территории вдоль реки Амур «отжать» не составит труда.

Более того отсутствие претензий у КНР к российским соседям по этому поводу Лай Циндэ назвал признаком того, что Китай не стремится восстановить историческую целостность страны. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает подобные заявления оскорбительными, да и Москва поддерживает «принцип одного Китая».

Острая политическая риторика по разным вопросам время от времени возникает в разных концах света. Однако именно в «тайваньской одиссее» настораживает, что местный лидер заявляет о слабом положении России и уже раздался, пусть слабый, но призыв к «стервятникам» претендовать на территории державы.

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