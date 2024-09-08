В Латвию из Беларуси залетел российский дрон
- 8.09.2024, 15:33
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Лукашенко не контролирует воздушное пространство страны.
7 сентября в Резекненском крае Латвии были обнаружены обломки российского военного беспилотного летательного аппарата, прилетевшего из Беларуси, пишет Delfi.
По Минобороны Латвии, в субботу в Резекненском крае упал российский беспилотный летательный аппарат. В настоящее время ответственные службы, в том числе Государственная полиция, продолжают расследование обстоятельств происшествия.
В Минобороны Латвии указывают, что, по предварительным данным, это российский беспилотный летательный аппарат военного значения. По данным Национальных вооруженных сил, беспилотник вошел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси.
НВС зафиксировали прибытие беспилотного летательного аппарата на территорию Латвии, а также проследило за его перемещением и установили место падения, подчеркивают в ведомстве. Расследование ситуации продолжается.
Командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш сообщил агентству LETA, что беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии рано утром в субботу и был сразу же замечен.
«Мы оценивали и отслеживали ситуацию, насколько она опасна и может ли подвергаться опасности объекты и гражданские лица», - сказал Калниньш.
По предварительной информации, объект в Латвии не преследовал никаких «враждебных целей». По словам министра иностранных дел Байбы Браже, в понедельник в МИД будет вызван представитель российского посольства.