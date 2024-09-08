закрыть
8 сентября 2024, воскресенье, 21:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появились новые подробности о беспилотнике, залетевшем в Латвию из Беларуси

8
  • 8.09.2024, 19:55
  • 4,742
Появились новые подробности о беспилотнике, залетевшем в Латвию из Беларуси

Он летал в районе Новогрудка.

Дроном, недавно упавшим в Латвии, мог быть российский «Шахед». Он залетел через Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Белорусский Гаюн».

В субботу, 7 сентября, примерно в шесть утра в Беларуси был замечен дрон-камикадзе. Он летал в районе Новогрудка. Позже дрон исчез, однако по предварительным данным он двигался к северу.

А уже около 10:00 в Латвии возле Резекне взлетал вертолет воздушных сил, который проводил патрулирование на границе с Беларусью. Однако дрон, замеченный в Беларуси, мог достичь Латвии. Ведь расстояние от Новогрудка до Резекне составляет около 335 км, при средней скорости в 200 км/ч дрон мог достичь Резекне уже около 8:30 утра.

Из этого можно сделать вывод, что разбившийся под Резекне беспилотник может быть тем же «Шахедом», который пролетал утром возле Новогрудка.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов