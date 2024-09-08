Появились новые подробности о беспилотнике, залетевшем в Латвию из Беларуси 8 8.09.2024, 19:55

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Он летал в районе Новогрудка.

Дроном, недавно упавшим в Латвии, мог быть российский «Шахед». Он залетел через Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Белорусский Гаюн».

В субботу, 7 сентября, примерно в шесть утра в Беларуси был замечен дрон-камикадзе. Он летал в районе Новогрудка. Позже дрон исчез, однако по предварительным данным он двигался к северу.

А уже около 10:00 в Латвии возле Резекне взлетал вертолет воздушных сил, который проводил патрулирование на границе с Беларусью. Однако дрон, замеченный в Беларуси, мог достичь Латвии. Ведь расстояние от Новогрудка до Резекне составляет около 335 км, при средней скорости в 200 км/ч дрон мог достичь Резекне уже около 8:30 утра.

Из этого можно сделать вывод, что разбившийся под Резекне беспилотник может быть тем же «Шахедом», который пролетал утром возле Новогрудка.

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