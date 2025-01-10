Мужчина из Греции установил шесть мировых рекордов отжиманий 10.01.2025, 5:09

Джордж Коцимпос

Он рассказал о своей мотивации.

Джордж Коцимпос установил шесть мировых рекордов во время того, как выполнял упражнение, которое помогло ему восстановиться после разрыва сухожилия на руке. Об истории мужчины пишет Книга рекордов Гиннесса.

Джордж Коцимпос – спортсмен и кандидат наук по информатике греческо-канадского происхождения. 21 декабря 2022 года мужчина вместе с другом Апостолосом Дервасом выполнили 43 отжимания. В сентябре 2023 года они выполнили 51 отжимание. Уже в ноябре того же года друзья перевыполнили рекорд по наибольшему количеству отжиманий на кулаках непрерывно (40) и за минуту (46).

В январе 2024 года мужчина установил новый рекорд – отжался на медицинских мячах за минуту 100 раз. Однако через два месяца обновил рекорд – 112 отжиманий за минуту. В том же году Джордж выполнил наибольшее количество отжиманий с ногами выше рук на медицинских мячах за одну минуту (76), а также больше всего отжиманий с одной поднятой ногой (96).

В настоящее время рекордсмен проживает в Ираклионе (Греция) и работает руководителем IТ-отдела в директорате начального образования. А свою мотивацию он объясняет следующим образом: «Я решил установить эти рекорды, чтобы бросить себе вызов и расширить пределы своих возможностей. Рекорды с медицинскими мячами очень сложные, потому что требуют силы и баланса. А отжимание в тандеме с Апостолосом нуждалось в командной работе и координации».

Рекорды, которые сейчас удерживает Джордж Коцимпос (среди мужчин):

больше всего отжиманий в тандеме – 51 (1 сентября 2023 года);

больше всего непрерывных отжиманий на кулаках в тандеме – 40 (25 ноября 2023 года);

больше всего отжиманий на кулаках в тандеме за одну минуту – 46 (25 ноября 2023 года);

больше всего отжиманий на одной ноге на медицинских мячах за одну минуту – 96 (17 марта 2024 года);

больше всего отжиманий на медицинских мячах за минуту – 112 (18 марта 2024 года);

больше всего отжиманий на медицинских мячах с «ногами выше рук» за минуту – 76 (31 марта 2024 года).

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