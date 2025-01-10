Наталья Радина: Есть причина ежедневных истерик Лукашенко 1 10.01.2025, 13:57

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Наталья Радина

Абсолютное большинство белорусов ненавидит диктатора.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал американскому подкастеру Лексу Фридману о разговоре с Лукашенко в первые дни войны. Белорусский диктатор просил у украинского президента прощения и говорил, что не знал о готовящемся нападении.

«Лукашенко — лжец и манипулятор. Его задачей было призвать украинцев капитулировать перед Россией», — считает главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Об этом она рассказала в большом интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева.

Наталья Радина начала разговор с того, что поблагодарила президента Украины за поддержку белорусов в новогоднем обращении:

— Зеленский выразил уверенность, что моя страна, Беларусь, будет свободной и демократической. В его речи прозвучал наш патриотический лозунг «Жыве Беларусь!» Это вдохновило и поддержало белорусов. Мы очень благодарны президенту Украины за этот шаг.

Что касается его слов относительно поведения Лукашенко в первые дни полномасштабного наступления на Украину, то я верю президенту Зеленскому. Верю, что Лукашенко мог ему звонить и извиняться, говорить, что «это все Путин».

Лукашенко — лжец и манипулятор. Его задачей было призвать украинцев капитулировать перед Россией. Вы помните, он предлагал украинской делегации приезжать в Беларусь, говорил, что бессмысленно сопротивляться, что российская армия непременно победит в этой войне. Украинская делегация приезжала в Гомельскую область, но никто не капитулировал. Украинцы быстро уехали и продолжили мужественно сопротивляться российской агрессии.

Думаю, этот факт имел место, но нельзя воспринимать Лукашенко как жертву. Он прекрасно знал, что будет война. Вспомним, сколько встреч между Путиным и Лукашенко состоялось накануне. Они встречались практически ежемесячно после 2020 года. Лукашенко ездил в Москву, Путин приезжал в Минск. Диктатор прекрасно знал, что будет нападение на территорию Украины.

Главный редактор сайта Charter97.org напоминает, что накануне войны Лукашенко и чиновники режима сознательно и целенаправленно вводили украинцев в заблуждение:

— В Беларуси проходили белорусско-российские учения. На территории страны находилось порядка 30 тысяч военнослужащих. И тогда Владимир Макей, бывший министр иностранных дел Беларуси, говорил, что «военные будут выведены». Министр обороны Хренин, как мы знаем, звонил министру обороны Украины Резникову и уверял, что никакого нападения не будет.

Поэтому Лукашенко лгал, когда говорил, что ничего не знал. Он не контролировал ситуацию, но если бы был против, что ему мешало предупредить Украину заранее? Что ему мешало публично заявить протест против использования белорусской территории российскими войсками? Вместо этого он громогласно поддерживает Россию. Заявляет, что он союзник Путина. Из воздушного пространства Беларуси на украинскую территорию летели сотни ракет. И сейчас через белорусское воздушное пространство летят ракеты и «Шахеды». На всех белорусских полигонах обучались российские мобилизованные, власти отдали значительную своих вооружений России, белорусский ВПК работает на российскую войну против Украины. Какие еще доказательство нужны, что Лукашенко — соагрессор и должен понести неминуемую ответственность.

Также Наталья Радина обратила внимание, что Лукашенко предлагал Зеленскому «ударить по Мозырскому НПЗ». Белорусская журналистка считает, что это манипуляция:

— Лукашенко не думал, что будут ответные шаги со стороны Украины. Но у меня возник вопрос: а почему не били? Хорошо, не по НПЗ, по военным объектам. По аэродромам, по полигонам. Ведь Украина имела право наносить удары по военным объектам, с которых была совершена агрессия. Может, если бы это было сделано, не было бы Бучи, Бородянки, Ирпеня. Ведь российская армия была бы лишена военной, топливной и продовольственной поддержки.

Я постоянно слышу от украинских чиновников, что они не хотели эскалации. Что невозможно было вести войну на несколько фронтов. Мне кажется, что если уж сам диктатор просит, то не стоит ему отказывать. Тем более, что украинцы имели на это право.

Евгений Киселев предположил, что наносить ВСУ удары по Беларуси могли запретить американцы. Наталья Радина считает, что Запад должен был действовать более решительно:

— Если Лукашенко ничего не решает, то американцы могли предупредить Россию, что в случае нападения из Беларуси последует ракетный удар по военным объектам на белорусской территории. Думаю, это отрезвило бы всех. А если идут «томительные дискуссии», конечно же, диктаторы распоясываются и идут в наступление, пока весь демократический мир «жует сопли».

Главный редактор сайта Charter97.org призывает не называть фарс, который произойдет 26 января, «выборами»:

— Никаких выборов в Беларуси нет. То, что будет 26 января, это просто дурной спектакль, который никого не убедит в том, что за Лукашенко кто-то действительно проголосовал. Абсолютное большинство белорусов Лукашенко ненавидит и не приемлет.

С 2020 года, когда мы увидели, что более миллиона белорусов вышли в своих городах на площади, число сторонников Лукашенко не увеличилось, а только уменьшилось. Мы знаем, что продолжающиеся репрессии, угрозы ядерными ракетами и ежедневные истерики, связаны со страхом. Ведь он понимает, что его никто не поддерживает. И эти так называемые выборы ничего не изменят в отношениях Лукашенко с остальным миром. Его и дальше будут воспринимать как парию, как диктатора, захватившего власть вооруженным путем, как путинскую марионетку, которая удерживается у власти только благодаря поддержке со стороны Кремля.

Перемены в Беларуси неизбежны. И для этого не нужно ждать пять лет после президентских «выборов». Сейчас я слышу от экспертов прогнозы на тему, «что же произойдет в ближайшие пять лет после «выборов». Прекратите уже вы думать этими пятилетками, это советское рудиментарное мышление. Нет у Лукашенко этих пяти лет. В любой момент могут произойти изменения. Режим Асада рухнул за 12 дней. Кто это мог предсказать?

Может ли Путин заменить Лукашенко? Главный редактор сайта Charter97.org считает, что не стоит делать долгосрочные прогнозы в отношении путинской России, ведь ее ждут серьезные проблемы:

— Я не верю в стабильность режима Путина, не говоря о режиме Лукашенко. Я не верю ни в какие переговоры, не верю в Трампа, который станет посредником и остановит войну. Уверена, что попытки Трампа примерить Путина с Зеленским провалятся. Против России нужно будет использовать жесткие инструменты давления. Украине нужно будет помогать оружием и финансово, а к тем санкциям, которые введены против России, нужно будет добавлять новые. В частности — лишать Россию нефтяных доходов. Только так можно остановить войну.

Как они будут лишать Путина нефтяных доходов? Инструментов очень много. Санкции против теневого флота, которые начали вводить, снижение цены на нефть, переговоры или экономическая война с Китаем и Индией, которые сегодня спасают путинскую экономику и финансируют войну России против Украины. Другого выхода нет. Рухнет режим Путина в России, рухнет и режим Лукашенко в Беларуси. Но не нужно ждать, пока все прогниет в Кремле.

Будет, как накануне распада Советского Союза в 88-89 годах. Когда СССР перестал вмешиваться во внутренние дела других государств, начались изменения в странах соцлагеря.

Изменится ли политика США по отношению к Беларуси во время президентства Трампа? Наталья Радина назвала принципы, на которых она должна основываться:

— Самое главное, чтобы они поддержали Украину и понимали, что Беларусь — отдельное государство, которое должно стать суверенным и независимым. Судьба Беларуси сегодня зависит от развития этой войны, которая длится уже 11 лет.

Не всё сегодня в США зависит от Трампа. Не нужно так на него молиться и чего-то ждать. Сейчас все были шокированы его пресс-конференцией. Мы просто недооцениваем систему сдержек и противовесов, которая существует в США. Не один Трамп будет решать, что будет дальше в отношении Украины и России.

Здесь я соглашусь с Виталием Портниковым, я слушала его эфир на телеканале «Прямой». Он сказал, что сегодня нужно не хвалить Трампа, не отвешивать ему постоянные комплименты, что он «все мудро разрешит», а организовывать давление на него. Со стороны демократов, со стороны республиканцев, ведь не все они трамписты. Это самое важное сегодня. Трамп, как Путин и Лукашенко, понимает только язык силы. Эту силу и нужно против него применять. Говорить, что предательство Украины станет предательством Европы и приведет к новой мировой войне, в которой США не отсидятся, как не отсиделись во время Первой и Второй мировых войн.

Посмотрим по делам, как он будет действовать. А действовать ему придется в рамках американской демократической системы. В отношении России же Трампу придется действовать жестко, чтобы выглядет победителем.

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