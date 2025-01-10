В детском саду Осиповичей во время ужина умер двухлетний ребенок 4 10.01.2025, 19:17

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Семье запрещают говорить о трагедии публично.

В детском саду Осиповичей, что в Могилевской области, умер двухлетний ребенок, но власти об этом не сообщали. Сейчас Следственный комитет проводит проверку ЧП. «Зеркалу» удалось узнать подробности трагедии.

ЧП произошло в осиповичском детском саду № 12. По словам источника, знакомого с ситуацией, все случилось в конце декабря прошлого года. Ребенок находился в группе, во время ужина произошла асфиксия — состояние, при котором сужаются дыхательные пути из-за попадания инородного объекта, а организм не получает кислород.

— Он кушал блинчик и не смог его прожевать, — рассказал собеседник. По его словам, семье не позволяют говорить о трагедии публично.

Журналистка позвонила в отдел по образованию Осиповичского райисполкома как обеспокоенная жительница города. В ведомстве подтвердили информацию о гибели ребенка и сообщили, что СК проводит следственные действия.

— Та информация, которая должна быть доведена до общественности, будет доведена в установленном порядке. Для меня это трагический случай, — ответила чиновница. — Отдел образования в тот же день находился на месте, все службы были проинформированы незамедлительно. Это прокуратура Осиповичского района, Следственный комитет района, райисполком и вышестоящая организация — управление по образованию [Могилевского облисполкома].

По словам сотрудницы отдела по образованию, воспитатели, которые в тот день были на смене, и заведующая детским садом продолжают находиться на рабочих местах. На время проведения проверки из-за ЧП их не отстраняли.

— На каком основании они могут сегодня не работать? Вы же ничего не знаете о том, что произошло, — заявила она. — Это учреждение работает десятилетиями тем составом, что и сегодня, включая тех же воспитателей. Через их руки прошли сотни детей. Там и сегодня 110 детей. Все живы и здоровы. Я десятилетиями работаю в системе образования, и это первый такой случай, трагический случай. Сейчас определяется, кто в нем виновен и виновен ли. Если установят, что есть вина сотрудников, то, конечно, они понесут наказание. В настоящий момент мы полагаем, что их вины нет.

Также, как отметила чиновница, сотрудники отдела образования также присутствовали на похоронах погибшего ребенка.

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