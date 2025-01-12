Спецпрокурор по делам Трампа подал в отставку 3 12.01.2025, 9:39

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Джек Смит

Он был ответственным за два из четырех уголовных дел.

Специальный прокурор США Джек Смит подал в отставку. Он занимался расследованием федеральных дел против Дональда Трампа, в частности относительно попыток отмены результатов президентских выборов 2020 года и ненадлежащего обращения с секретными документами.

Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает Reuters.

Смит подал заявление об отставке в Министерство юстиции 10 января. На следующий день он обратился к окружному судье Эйлин Кэннон с просьбой отменить судебный приказ, который препятствует обнародованию его финального отчета. Соответствующее заявление было подано в федеральный суд в субботу.

Сообщение об отставке Джека Смита появилось в сноске к документу, в которой отмечалось, что специальный советник завершил работу, подал конфиденциальный отчет 7 января и покинул Министерство юстиции 10 января.

Смит, который ранее занимался расследованием военных преступлений, был ответственным за два из четырех уголовных дел, касающихся Дональда Трампа после его ухода с поста президента в 2021 году. Однако оба дела были прекращены. Одно из них закрыл судья во Флориде, назначенный самим Трампом, а другое остановил Верховный суд США. Он постановил, что бывшие президенты имеют иммунитет от преследований за свои официальные действия. Ни одно из дел, которые вел Смит, не дошло до суда.

После победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября Джек Смит отказался от расследований. Он сослался на правило Министерства юстиции, которое запрещает привлечение к ответственности действующих президентов.

Подав в суд ходатайство о снятии обвинений, команда Смита отметила, что суть дел остается актуальной, но возвращение Трампа в Белый дом делает продолжение разбирательства невозможным.

Отставка Смита стала очередным сигналом, что уголовные дела против Трампа могут завершиться без каких-либо юридических последствий для нового президента и вызвать негативную реакцию, что «будет способствовать его политическому возвращению».

Отставка Джека Смита из Министерства юстиции не стала неожиданностью, отмечает Reuters. Дональд Трамп, который неоднократно называл Смита «сумасшедшим», заявлял о намерении уволить его сразу после возвращения в Белый дом 20 января. Кроме того, Трамп намекнул, что может принять меры против Смита и других лиц, которые проводили расследование против него.

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