Минчанка купила шоколадки и расстроилась

Минчанка купила шоколадки и расстроилась1
- 14.01.2025, 11:37
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С красной ценой вышло дороже, чем с обычной.
Красный цвет, он такой: глаз радует, а кошелек, как оказалось, не всегда. Минчанка Ольга обнаружила, что в дисконтном магазине «Копеечка» горький шоколад стоил дороже, чем в других супермаркетах. Женщина поделилась с журналистами Onliner своим наблюдением, сравнив цены на шоколад «Президент Эксклюзив» от «Коммунарки» в разных торговых точках.
30 декабря 2024 года Ольга приобрела в магазине «Копеечка» три шоколадки по красной цене 5 рублей 75 копеек за штуку. На следующий день, решив сравнить цены, женщина отправилась в супермаркеты «Соседи» и «Гиппо».
В первом шоколад с 85% какао отсутствовал, но цена на аналогичный продукт с 78% какао составляла 4 рубля 75 копеек. Во втором магазине стоимость шоколада была всего на копейку выше — 4 рубля 76 копеек. Для полноты картины Ольга также проверила отпускную цену на сайте производителя и убедилась, что она составляет 4 рубля 75 копеек.
Таким образом, Ольга пришла к выводу, что заплатила на рубль с шоколадки больше.
Минчанка обращает внимание на то, что «Копеечка» позиционирует себя как магазин с выгодными ценами, но почему-то шоколадка там обошлась ей дороже.