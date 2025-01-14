Стало известно, что уничтожили ВСУ на аэродроме «Энгельс» 14.01.2025, 12:47

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Второй за неделю удар был успешным.

Силы обороны Украины повторно поразили инфраструктуру российского военного аэродрома «Энгельс-2». Там базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 14 Отдельный Полк БпАК.

По предварительным данным, в результате поражения на территории нефтебазы «Кристалл» снова произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160. Именно эти самолеты Россия использует для террора против гражданского населения Украины.

Военные отметили, что многодневная комплексная операция по уменьшению возможностей стратегической авиации врага завершена.

«Делаем все возможное, чтобы пожарные бригады Энгельса, которые только что потушили пламя после предыдущего удара, не остались без работы в условиях все более тяжелой экономической ситуации в России», - сказано в сообщении.

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