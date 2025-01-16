Российского офицера ПВО посадили за сбитый вертолет РФ 4 16.01.2025, 9:18

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Ранее о потере не сообщалось.

Российского офицера посадили за российский же вертолет, сбитый вместо дрона над Крымом.

РосСМИ сообщают о первом приговоре, вынесенном офицеру ПВО за халатность, проявленную в ходе отражения предполагаемой атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Вместо вражеского дрона был сбит российский военный вертолет Ми-8. Виновника ЧП приговорили к сроку в колонии-поселении, в которую он отправится самостоятельно. Одновременно суд отказал Минобороны во взыскании с него почти 200 млн рублей — это стоимость вертолета.

Игорь Пашков, служивший старшим помощником оперативного дежурного командного пункта одной из частей ПВО, дислоцированных в аннексированном Крыму, предстал перед гарнизонным военным судом Севастополя по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности смерть трех лиц (ч. 3 ст. 293 УК).

«Ему грозило до семи лет заключения, но суд первой инстанции ограничился тремя годами колонии-поселения и лишением фигуранта на один год права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления», — сообщают росСМИ.

«Дружественный огонь» произошел в 6.30 утра 18 октября 2023 года, когда капитан Пашков нес боевое дежурство, ему поступил доклад об обнаружении низколетящей малоскоростной воздушной цели.

Докладчик, начальник боевого расчета, как и положено, назвал ему свой позывной. Но принявший сообщение офицер ошибся в цифре позывного, доложив своему руководству, что неопознанная цель находится в другом месте (дежурство осуществляется по секторам) и необходимо принять решение о ее уничтожении. Начальник расчета чуть позже уточнил, что целью является вертолет, летевший с включенными огнями, но было уже поздно.

Сообщается, что Игорь Пашков не поверил дополнительной информации, проверка якобы показала, что по месту обнаружения цели «своих самолетов нет».

В результате через две минуты после первого сообщения ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса ТОР-М2ДТ, цель была уничтожена. Еще через пару минут выяснилось, что ПВО отработала по своим — сбитый Ми-8МТВ-5–1 рухнул в Черное море, три члена его экипажа в званиях капитанов погибли.

В тот же день военными следственными органами СКР было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 340 УК РФ (нарушение правил несения боевого дежурства в условиях боевых действий, повлекшее тяжкие последствия).

Дело расследовалось оно в отношении неустановленных лиц, пока в мае 2024 года Игорь Пашков не оформил явку с повинной, признав, что именно он мог допустить роковую ошибку.

Следствие инкриминировало ему халатность.

Сообщается, что в гарнизонном суде офицер свою вину признал в полном объеме, но в то же время, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний воздержался.

Суд взыскал с Пашкова 5 млн рублей в пользу Минобороны РФ, которое оценило сбитый вертолет в 204 млн рублей, заявив соответствующий иск о возмещении имущественного вреда. Вдовам пилотов, рассчитывавшим получить от военных компенсацию морального вреда в 3 млн рублей каждой, суд назначил по 1 млн рублей.

В то же время в Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону) приговор обжаловали все стороны, включая Минобороны. Но суд оставил приговор в силе и учел все «смягчающие обстоятельства», такие как «положительные характеристики» и «раскаяние в содеянном». Также у Игоря Пашкова на иждивении есть сын, имеющий инвалидность.

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