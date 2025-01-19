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В США прекратил работать TikTok

  • 19.01.2025, 8:49
В США прекратил работать TikTok

Это случилось перед тем, как в силу должен был вступить закон о запрете платформы.

В субботу вечером, 18 января, соцсеть TikTok была удалена из магазинов приложений Apple и Google для пользователей США. Это случилось перед тем, как в силу должен был вступить закон о запрете платформы.

Об этом сообщает Associated Press.

По состоянию на 22:50, по восточному поясному времени, приложение пропало из магазинов Apple и Google, поскольку закон запрещает предлагать соцсеть. Также он обязывал материнскую компанию TikTok под названием ByteDance, которая базируется в Китае, продать платформу. В ином случае, приложение ожидало бы блокировку, что в принципе и произошло.

Теперь, когда пользователи пробовали открыть TikTok, у них появлялось всплывающее окно, которое не позволяло пролистывать видео.

«Извините, TikTok сейчас недоступен. В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что на данный момент вы не можете использовать TikTok. Нам повезло, что президент Трамп дал понять, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность. Пожалуйста, оставайтесь с нами», - говорилось в сообщении.

До этого уведомления, компания информировала пользователей, что ее сервис будет «временно недоступен», сообщив, что работает над восстановлением своего сервиса в США «как можно скорее».

Напомним, вчера избранный президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего, предоставит платформе TikTok 90-дневную отсрочку от запрета в стране. Однако это произойдет завтра, после инаугурации, если он примет такое решение.

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